L’Attacco dei Giganti – Levi disegnato in nove stili diversi: da Jojo a One Piece a tanti altri

L’Attacco dei Giganti ha uno stile di disegno ben definito, scandito, migliorato e perfezionato nel corso del tempo da Hajime Isayama. Da come ben ricordate lo stile dall’autore inizialmente era rozzo e sproporzionato, e come già accennato, nel corso del tempo è stato raffinato.

I personaggi della storia hanno assunto un design ben definito nel corso del tempo, ed hanno subito alcuni accorgimenti anche dallo Studio MAPPA, che ha adattato al meglio i disegni al loro stile di animazione.

Il personaggio di Levi Ackerman è una delle figure più apprezzate dell’intera storia, grazie anche al suo sguardo ben definito da Isayama. Ma con altri stili il Capitano farebbe lo stesso effetto?

Abelveraart ha regalato un’escalation artistica al personaggio di Levi, ridisegnandolo in 9 salse diverse. Da One Piece a Jojo, passando per Bleach a My Hero Academia, insieme a tanti altri.

L’Attacco dei Giganti è sempre stato denigrato da Yoshiyuki Tomino, lo storico creatore del franchise di Mobile Suit Gundam, che durante un articolo postato nel Dicembre del 2013 ha iniziato la sua campagna contro il manga di Isayama. Il discorso è tornato in auge sui vari forum giapponesi, che hanno discusso della questione inerente ad uno dei prodotti più seguiti al mondo.

Il regista Yoshiyuki Tomino, che ha prodotto anime di successo come Mobile Suit Gundam, ha scatenato l’ira dei fan de L’Attacco dei Giganti, denigrando uno dei manga più popolari al mondo, a partire dal 2013. Il direttore Tomino ha dichiarato che l’opera sembra scritta da un uomo violento e testardo che vuole alleviare il suo risentimento, insieme al fatto che il manga contiene una forte estremizzazione sessuale e aspetti offensivi di ordine pubblico generale. Il creatore di Gundam ha aggiunto che non avrebbe mai permesso la pubblicazione del manga in questione, e non avrebbe nemmeno mai letto una sola pagina di esso.

Attack on Titan è un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021. L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.