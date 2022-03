L’Attacco dei Giganti: quando verrà trasmesso l’episodio finale?

L’ultimo episodio della serie anime de L’Attacco dei Giganti è sempre più vicino.

La situazione è più drammatica che mai. Di fatto l’armata ricognitiva tenta di raggiungere Eren per fermare la sua furia genocida.

L’adattamento dell’anime tuttavia, sta è in leggero ritardo ma la buona notizia è che tutti gli appassionati non dovranno aspettare troppo a lungo per la conclusione della seconda metà della stagione finale.

A tal proposito possiamo dire con certezza che l’episodio finale sarà disponibile domenica 3 aprile.

La serie evidenziare gli sforzi intensi dell’armata per cercare di raggiungere Eren Jaeger e impedirgli di eliminare l’intera popolazione ponendo fine alla marcia dei Colossali.

Eren Jaeger ha promesso di proteggere il popolo di Paradis schiacciando tutta l’opposizione sotto i piedi di questi terrificanti colossi.

Da un po’ di tempo però si suppone che non sarà il 3 aprile che l’intera vicenda disegnata di Isayama terminerà. Molti fan sostengono che potrebbe essere possibile la realizzazione di un lungometraggio per portare a termine tutto.

Di fatto un fan su Twitter ha ipotizzato che la serie anime si concluderà adattando il 130° capitolo del manga. L’ha fatto condividendo alcuni screenshot a sostegno della teoria. Di seguito è possibile darci un’occhiata:

There are total 139 chapters of Attack on Titan Manga and the final episode of AoT: Final season part 2 will adapt till chapter 130 of the manga. There will be total of 9 chapters of manga material left to either adapt as a movie or Final season part 3. ⚠️ SPOILER ⚠️ https://t.co/xRvKXgwkbF pic.twitter.com/meBnQgSyk9

— Cₑᵢₙ⁷ ִֶָʙᴜꜱʏ (@_PRODSUGA93_) March 5, 2022