L’Attacco dei Giganti: presentato il nuovo Gigante Mascella

L’Attacco dei Giganti ha presentato ufficialmente il suo nuovo Gigante Mascella nel penultimo episodio della quarta stagione!

Di seguito è possibile dare un’occhiata alla nuova creatura:

Falco's jaw titan literally is one of the best titan designs ever#shingeki pic.twitter.com/NsTrsowi0o — zeus enthusiast ☁️ (@nephobear) March 20, 2022

Chi si nasconde dietro la nuca di questo Gigante è Falco. Dopo aver inconsapevolmente ingerito il liquido spinale di Zeke stava per diventare un Titano.

Porco Galliard, utilizzatore del Gigante Mascella, allora si sacrifica permettendo a Falco di mangiarlo sull’orlo della morte.

In questo modo eredita il potere del Gigante.

Tuttavia finisce per scatenare il suo potere e subito si capiscono alcuni dettagli.

Non ha un controllo adeguato sul suo potere, in quanto lo usa per la prima volta e può essere pericoloso.

Il Gigante Mascella di Falco aiuta ad abbattere alcuni degli Yeagerist che stavano proteggendo il porto, ma infligge anche molti danni poiché era quasi un potere berserker Titan.

L’Attacco dei Giganti: il manga

Si tratta di un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

Dal manga è stata tratta una serie televisiva anime di quattro stagioni, le prime tre realizzate da Wit Studio e l’ultima dallo studio MAPPA. La prima stagione è stata trasmessa nel 2013, la seconda nel 2017, la terza tra il 2018 e il 2019, e la quarta, la stagione finale dal 2020

L’adattamento anime della serie presenta quattro stagioni. La prima stagione di 25 episodi e la seconda, di 12, sono disponibili in Italia in streaming su Amazon Prime Video e VVVVID. Lo stesso vale per la terza stagione di 22 episodi.

Per quanto riguarda la quarta e ultima stagione in Italia è stata resa disponibile con i sottotitoli dall’8 dicembre e doppiata dal 18 dicembre 2020 sia su Amazon Prime Video che su VVVVID. La seconda parte, trasmessa dal 9 gennaio 2022, è invece distribuita in Italia sottotitolata in simulcast attraverso la piattaforma Crunchyroll.