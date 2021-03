Come sappiamo, l’ultimo capitolo del manga de L’Attacco dei Giganti è stato recentemente consegnato da Hajime Isayama in concomitanza con il compleanno del protagonista Eren. L’editore ha chiesto ai fan di attendere con ansia la sua pubblicazione e ha celebrato la fine della serie di 11 anni e sette mesi.

Ora l’autore, sul suo account ufficiale di Twitter, ha annunciato che Kodansha ha iniziato a intraprendere azioni legali contro “diversi account e individui” per prevenire l’upload illegale e le prime fughe di notizie del capitolo finale del manga.

L’editore ha specificato che l’azienda sta lavorando per prevenire le fughe di immagini o di testo e perseguirà i caricatori illegali “indipendentemente dal paese”.

Regarding illegal upload and pre-release leakage of Attack on Titan.

We’ve begun to take legal actions against several accounts & individuals. We'll take measures against illegal uploads of images & texts regardless of country.

Thank you for choosing our official products!

— 「進撃の巨人」担当編集者バック (@ShingekiKyojin) March 30, 2021