L’Attacco dei Giganti: svelata la statua dello scontro tra Eren e Porco

L’Attacco dei Giganti è uno dei manga più famosi e spettacolari dell’ultimo decennio, infatti il successo che ha riscosso lo dimostra in maniera schiacciante. La storia della spietatezza del mondo raccontata da Isayama con gli occhi di Eren e degli altri protagonisti non fa sconti per nessuno.

Di recente è stata annunciata la terze parte della quarta e ultima stagione dell’anime prevista il per 2023. Per rendere omaggio alla prossima epica conclusione della storia di Eren Jaeger e degli altri protagonisti, gli artisti dello studio YoYo hanno realizzato uno degli scontri più brutali e sanguinosi della fase iniziale della quarta stagione.

Si tratta dello scontro tra Eren Jaeger e Porco Galliard, trasformati rispettivamente nel Gigante d’Attacco e nel Gigante Mascella. Lo scontro avviene nel quarto episodio della quarta stagione.

Eren ne è uscito chiaramente vincitore, staccando letteralmente le braccia all’avversario. Ed è proprio questa scena, seppur raccapricciante e disturbante per alcuni, che lo studio YoYo ha voluto omaggiare con la maestosa statua, di cui l’account Twitter MajinStore ne ha condiviso immagini e dettagli:

💥OFERTA PREORDER 🔥YOYO STUDIO Titán Eren – #ShingekinoKyojin 💶Precio: 440€ 💰Reserva: 150€ ✈Envío Incluido Península 📏Tamaño: 49cm Alto 📦Fecha de Salida: Q4 2022 – Q1 2023 📩Para reservar o más Info, enviar Mensaje Privado#AttackOnTitan pic.twitter.com/WeQgS0Z4t7 — Majin Store (@MajinStore) April 6, 2022

I dettagli nella resa dei corpi dei due Giganti sono assolutamente impressionanti. Colpisce la scelta di inserire anche la copiosa quantità di sangue che fuoriesce dalle due estremità del braccio sinistro del Gigante Mascella, sovrastato da un infuriato Eren.

Il prodotto arriverà sul mercato tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023, e sono già aperti i pre order al prezzo di 440 euro.

L’Attacco dei Giganti è un manga realizzato da Hajime Isayama e in Italia è edito da Planet Manga dal 22 marzo 2012. Il manga ha avuto un adattamento anime di quattro stagioni. Le prime tre sono realizzate da Wit Studio mentre l’ultima stagione da Studio MAPPA. Tutti gli episodi sono disponibili su Prime Video, con la quarta stagione incompleta, e su Crunchyroll.

L’Attacco dei Giganti:

Si tratta du un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.