L’Attacco dei Giganti: emerge un’inaspettata debolezza di Levi

L’ultimo episodio della quarta stagione de L’Attacco dei Giganti ha fatto emergere una debolezza inaspettata di Levi.

Il capitano dell’Armata Ricognitiva, ha combattuto contro Titani sin dall’inizio. Si parla di una figura devastante e inarrestabile, quasi invincibile. Non ha mai mostrato un attimo di difficoltà ne di paura. O almeno fino al finale dell’ultima stagione dell’adattamento anime.

Il finale della seconda parte della quarta stagione dell’anime ha mostrato i personaggi in modi mai visti prima. Pensiamo a Mikasa con gli altri componenti dell’Armata brilla. Ora è il turno di Levi.

Si tratta di un clown che lo scambia per un bambino. Anche se l’anime concluderà la sua storia nel 2023, gli appassionati si stanno ancora riprendendo da questo episodio. Questo non solo per Eren e il boato che arrivano alle porte della nazione di Marley, ma anche grazie all’incontro esilarante che ha coinvolto Levi.

Su Twitter l’account natsuzxz ha condiviso la scena presente nell’ultimo episodio de L’Attacco dei Giganti:

In una sequenza di flashback, assistiamo a membri dell’Armata Ricognitiva che si infiltrano a Marley per saperne di più sul paese che li ha attaccati per così tanto tempo.

Mentre personaggi del calibro di Mikasa, Jean, Connie e Sasha sperimentano le meraviglie della tecnologia insite in Marley, Levi si ritrova avvicinato da un grande clown, che offre un lecca lecca al soldato, credendo che Ackerman sia un bambino per via della sua altezza.

Ovviamente, Levi non era esattamente entusiasta di questo sviluppo e i fan non ne hanno mai abbastanza di questa scena esilarante.

Dopo questo episodio, Studio MAPPA ha svelato il fatto che la terza parte dell’ultima stagione sarebbe arrivata l’anno prossimo nel 2023.

L’anime si divide in quattro stagioni. Le prime tre sono realizzate da Wit Studio; mentre la quarta e ultima dallo studio MAPPA. In Italia è possibile guardare tutte le stagioni dell’anime sia su Prime Video che Crunchyroll. In quest’ultimo è possibile guardare l’intera quarta stagione.