Attack on Titan continua a far parlare di se, successivamente alla conferma ufficiale della terza parte della quarta stagione dell’anime, volta a coprire l’intero arco narrativo finale. Il pubblico già si chiede se Studio MAPPA riuscirà nell’impresa di mostrare un finale chiaro, poco caotico e meno sfaccettato possibile.

Chi ha letto il manga molto probabilmente è rimasto deluso dalle ultime tavole disegnate da Hisayama, tavole affrettate, confuse e che hanno lasciato innumerevoli questioni in sospeso.

Solo le aggiunte successive hanno donato una conclusione un attimo più chiara e meno confusionaria, alle vicende finali di Eren Jaeger e gli altri personaggi della storia.

Allo Studio MAPPA il tempo non è tiranno, e quindi hanno la possibilità di gestire al meglio tutte le animazioni e di girare in maniera impeccabile tutte le scene nel mondo giusto, senza cadere nel banale e nel confusionario.

Al momento le due parti che compongono la quarta stagione sono state degne del manga e come sempre la qualità e gli standard alti sono stati rispettati. Proprio per questo confidiamo nel lavoro finale di MAPPA che dovrebbe donare un finale degno ed efficace ad Attack on Titan.

Attack on Titan con l’ultima puntata trasmessa ha chiuso la seconda parte della quarta stagione, e come già sapevamo non ha coperto l’arco narrativo finale della storia.

Studio MAPPA però ha rivelato qualche informazione al riguardo, insieme ad un breve teaser che annuncia la data di uscita ufficiale della terza parte della quarta stagione che chiuderà l’intera saga.

Da come abbiamo accennato nei precedenti articoli, questa seconda tranche di episodi non ha chiuso l’epopea di Attack on Titan, visto che con la puntata finale, ovvero l’episodio 4×28 disponibile dalle 21:45 sulla piattaforma Crunchyroll, le vicende non sono state chiuse e all’appello mancano diversi capitoli del manga.

Nelle indiscrezione che circolavano da qualche settimana si vociferava di un lungometraggio, che puntualmente è stato smentito con la condivisione della nuova key visual insieme al breve e conciso teaser, che anticipa una terza parte della quarta stagione volta a concludere l’arco narrativo finale.

Il teaser visionabile in calce è molto generico e vede i protagonisti al centro di un enorme solco nel terreno provocato da un Gigante. La durata di 15 secondi regala un frame finale dedicato alla data d’uscita, che si sofferma su un 2023 molto generico. Mese e giorno non sono stati rivelati.