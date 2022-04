Crunchyroll: aggiunti nuovi episodi di One Piece e Naruto Shippuden

Crunchyroll come da prassi ormai, nella prima settimana del nuovo mese aggiunge al suo catalogo nuovi episodi sottotitolati di Naruto e One Piece, per la gioia di milioni di appassionati.

Cosa è stato aggiunto nel mese scorso? Cosa si aggiungerà ad Aprile?

Sulla piattaforma streaming a Marzo è arrivata la quarta stagione di Naruto Shippuden, e ha raccontato la Saga di Hidan e Kakuzu: i distruttori immortali, coprendo fino all’episodio 88. Nel mese di Aprile su Crunchyroll arriva anche la quinta stagione e coprirà l’arco narrativo della Saga dell’arrivo del Tricoda. Gli episodi coperti dall’anime sono dal 89 al 112.

Ecco la conferma ufficiale e la descrizione di Crunchyroll:

Dopo gli ultimi eventi, Naruto è gravemente ferito e Sakura tenta di curarlo con le sue abilità. Il nostro protagonista si è rotto un braccio utilizzando la sua nuova tecnica, i cui risultati preoccupano Tsunade al punto da volere che non la utilizzi più in futuro. Unisciti alla frenetica ricerca del Tricoda, il misterioso e imponente cercoterio del Villaggio della Nebbia. Ma non sarà di certo una ricerca facile, oltre alla sua pericolosità intrinseca, sono in molti a voler mettere le mani sul suo potere. Tra momenti da incubo e improbabili alleanze, questa stagione di Naruto Shippuden ti terrà incollato allo schermo finché non ne avrai divorato tutti gli episodi, con lo stesso appetito del Tricoda stesso!

Come se non bastasse sono stati aggiunti nuovi episodi anche di One Piece, che coprono ulteriori archi narrativi ampliando ancora una volta l’universo creato da Eiichiro Oda. Dopo il completamento della Saga di Dressrosa è il momento degli archi narrativi di Silver Mine e Zou.

Arriva anche in questo caso un’infarinatura da parte della piattaforma streaming che ci tiene a confermare che non si tratta di un Pesce d’Aprile:

ATTENZIONE: Questo non è un pesce d’aprile! Sono disponibili gli archi Silver Mine e Zou di One Piece e la quinta stagione di Naruto Shippuden! (Sono già disponibili sul sito classico, a breve lo saranno anche per la versione premium e nelle prossime ore per le applicazioni)

Sembra che Rufy non possa starsene neppure un attimo in pace a mangiare insieme a un collega che qualcosa d’improvviso e inaspettato si palesa.

Un rapimento, un’accoppiata improbabile di pirati e tanta azione sono solo alcuni degli elementi che ti aspettano durante l’arco Silver Mine.

Riusciranno i nostri furfanti a fuggire illesi dalla brutta situazione in cui si trovano invischiati? Cosa si cela nelle profondità della miniera? La risposta a tutte queste domande si trova nel prossimo arco della serie One Piece!

Ma non è tutto, è anche possibile guardare da oggi, sottotitolato in italiano, l’inizio della nuova saga dei Quattro Imperatori che parte con l’arco Zou. Un’isola sulla schiena di un elefante? Una tribu di animali antropomorfi? Prosegue l’esplorazione delle isole del Nuovo Mondo con l’inizio dell’arco Zou! Nuovi amici e vecchi avversari si trovano insieme in questa evocativa ambientazione.

Gli episodi che vanno dal 747 al 782 sono da oggi disponibili sul sito di Crunchyroll e lo saranno presto sulle app e sulla beta del sito.

Guarda One Piece su Crunchyroll!