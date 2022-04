One Piece: un flashback svela il peggior ricordo di Momonosuke

Il mondo di One Piece ha introdotto molti nuovi personaggi nell’arco di Wano, in quanto la nazione isolata era piena zeppa di eroi e cattivi che cercavano di cambiare il futuro del paese. Lo scenario principale delle vicende di Onigashima pone maggiore rilievo su Rufy.

Il capitano continua quella che potrebbe essere la sua battaglia finale contro uno dei quattro imperatori Kaido.

Nell’ultimo capitolo del manga di Eiichiro Oda abbiamo assistito ad un flashback molto importante. Questo infatti ci ha mostrato uno dei momenti più strazianti della vita di Momonosuke.

Come sanno i fan di One Piece che hanno seguito le vicende dell’arco di Wano, Momonosuke viene proiettato dal passato al presente. Questo accade grazie in parte a sua madre, Toki, le cui abilità del Frutto del Diavolo le hanno permesso di manipolare il tempo. In questo modo avrebbe messo suo figlio al sicuro.

Il figlio di Oden è cresciuto molto in un periodo di tempo relativamente breve. Ha usato la sua attuale forma di drago per impedire a Onigashima di atterrare sul Paese di Wano.

Nel flashback, si rivela che sia sua madre che il samurai Kin’emon scaglieranno Momonosuke nel futuro.

Accusato di voler ricostruire il clan Kozuki, Momo era riluttante a lasciare sua madre, ma Kin’emon supplicò il figlio di Oden di portarlo avanti:

“Se mi perdoni per averlo detto, sulla scia della morte di Lord Oden, non sei più solo un bambino. Se posso parlare liberamente, ci darai un’altra possibilità di combattere? Se le nostre vite saranno solo abbandonate alle fiamme, allora preferiremmo morire per il nostro signore, con le lame in mano. Ci permetterai di morire da samurai?”

Momonosuke è d’accordo con le lacrime che gli rigano il viso. L’attuale battaglia vede il figlio di Oden portare il peso dell’isola sulle sue spalle.

One Piece: il manga

Si tratta di uno dei manga più di successo in assoluto che da più di vent’anni domina la scena. Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è un manga serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.