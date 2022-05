One Piece: Kaido e Rufy si scontrano in questa bellissima animazione

One Piece: Kaido e Rufy si scontrano in questa bellissima animazione

Silvers Rayleigh: La Rotta Maggiore supera di gran lunga ogni vostra fantasia. I nemici sono fortissimi. Riuscirai a dominare il suo mare impetuoso? Monkey D. Rufy: Macché dominare! In tutto il mare non esiste nessuno che ami la libertà più del re dei pirati!

L’“Ambizione” di Rufy è sempre stata evidente e Su Twitter, l’artista @JunyIsHere ha rilasciato un’animazione che prova il coraggio del ragazzo contro il temibile Imperatore.

L’animazione combina elementi del primo combattimento di Luffy e Kaido, durato pochi secondi, con il loro ultimo combattimento che ha visto Onigashima bruciare.

Rufy si avvicina a Kaido con un sorriso beffardo, pronto a realizzare finalmente ciò che non è riuscito a fare due volte in precedenza, ovvero sconfiggere il nemico mentre Wano brucia dietro di lui.

Kaido non perde tempo a trasformarsi nella sua potente forma di drago, pronto ad affrontare il capitano dei Cappelli di Paglia senza esitazione o ritegno.

Sicuramente una breve e interessante animazione (in vista di quella vera e propria ndr), specialmente considerando che è stato fatto tutto da una sola persona. Fortunatamente, l’animazione sta ottenendo l’attenzione che merita, dato che attualmente ha oltre 14.000 like su Twitter.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero.

Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.