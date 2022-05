One Piece: cosa accadrà nell’episodio 1016?

One Piece sta catturando l’attenzione di tutti gli appassionati con le pagine degli ultimi capitoli che narrano lo scontro violento tra Kaido e Rufy. Per quanto riguarda l’anime invece ricordiamo che ha ripreso da poco.

Questo perché la Toei Animation ha dovuto affrontare un grosso problema, fortunatamente superato. Infatti, e l’azienda l’ha anche spiegato, un ransomware ha permesso a terze parti di mettere mano sui programmi e sui progetti attivi.

Dragon Ball Super: Super hero, in uscita l’11 giugno, doveva uscire nel mese di aprile e ha subito uno slittamento. Questo attacco ha coinvolto anche l’adattamento anime di One Piece.

Ora però, dopo settimane di ritardi dovuti all’attacco, ha ripreso regolarmente. L’ha fatto inoltre con quello che viene considerato il miglior episodio della serie! Infatti la reazione dei fan è stata incredibile.

L”anime sta trasmettendo una battaglia violentissima e importante. I fan hanno elogiato tantissimo il grande momento in cui Rufy e pochi altri sono riusciti ad arrivare in cima al tetto della Skull Dome.

Ora lo scenario si prospetta interessante con la lotta tra Rufy, Law, Kid, Zoro e Killer contro i due potenti imperatori Kaido e Big Mama. Dopo aver visto negli episodi precedenti, la costruzione delle vicende che avrebbero portato a questo momento, ora i fan possono finalmente vedere questo combattimento molto pericoloso.

Riguardo il prossimo episodio dell’anime, si intitola “La battaglia dei mostri! I tre capitani testardi!“.

Dal titolo si capisce che avrà inizio la battaglia in cima allo Skull Dome di Onigashima. Adesso gli appassionati vedranno Rufy, Law e Kid combattere come non hanno mai fatto prima. In passato quando si sono misurati hanno litigato sempre tra loro su chi fosse il più forte.

Questo atteggiamento cambierà inevitabilmente nei i prossimi episodi. Di fatto le tre supernove hanno deciso su quale degli Imperatori concentrarsi.

Questo cambiamento ha fatto una bella impressione ai fan, per quanto riguarda gli scontri futuri, le cose potrebbero mutare costantemente.