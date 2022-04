Dragon Ball Super: Super Hero: Toei Animation spiega l’attacco hacker

Dragon Ball Super: Super Hero è l’ultimo film in uscita l’11 giugno nelle sale giapponesi. Tuttavia la sua data iniziale non era questa ma era previsto per il mese di aprile. A causa dell’attacco hacker ai danni della Toei Animation il film ha subito uno slittamento.

I fan degli anime sono quindi rimasti stupiti nell’apprendere la notizia di un attacco ransomware.

Il calvario si è esteso anche in altri programmi come Precure e One Piece, ritardati di diverse settimane.

Adesso con un nuovo aggiornamento Toei Animation spiega cosa è successo e come l’attacco hacker si è verificato.

Toei Animation ha rilasciato i risultati della sua indagine sull’hacking. Si scopre che si è trattato di un’opportunità.

Secondo il rapporto, una terza parte non autorizzata ha avuto accesso a Toei Animation dopo che un dipendente ha scaricato un software aziendale contenente il virus ransomware.

“Un dipendente dell’azienda ha scaricato un software da un sito Web esterno, necessario per l’attività. Questo era stato manomesso in modo da scaricare contemporaneamente un programma software che fungesse da punto di ingresso per l’infiltrazione di ransomware“, ha condiviso Toei Animation.

“Successivamente, in data 6 marzo, la Società ha confermato l’accesso non autorizzato alla propria rete da parte di terzi”.

Lo studio ha continuato a condividere le azioni intraprese dopo aver scoperto l’accesso di terze parti. Toei Animation ha anche confermato come esattamente l’hacking abbia portato al ritardo di diversi progetti di anime.

“A seguito dell’accesso non autorizzato da parte di terzi, parti dei dati nel server e nei PC dell’azienda sono state crittografate dopo essere state infettate dal ransomware. Il che ha comportato ritardi in parti delle normali operazioni e della produzione di anime per circa un mese“, ha condiviso.

Ora, Toei Animation afferma che le operazioni stanno funzionando normalmente e ha adottato misure per evitare che un’acquisizione di ransomware vada avanti.

Gli anime dello studio sono tornati in onda con One Piece che ha segnato il suo ritorno con uno dei migliori episodi fino ad oggi.

E a giugno, Dragon Ball Super: Super Hero farà il suo debutto in Giappone prima della sua distribuzione in tutto il mondo.