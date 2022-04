Dragon Ball Super: Super Hero: alcune novità su Pan, Goten e Gotenks

Dragon Ball Super: Super Hero è il nuovo film del franchise creato da Akira Toriyama in uscita l’11 giugno nei cinema giapponesi. L’attacco hacker ai danni della Toei Animation ha costretto allo slittamento dell’uscita iniziale prevista per il mese di aprile.

Una volta superato questo intoppo inaspettato la campagna promozionale ha ripreso il suo corso infatti molti aggiornamenti sono arrivati. Ricordiamo alcune novità legate all’identità del nuovo scienziato che ha dato vita ai nuovi androidi nemici Gamma 1 e 2.

Per quanto riguarda i Guerrieri Z invece il film darà molto più spazio a Gohan e a Piccolo, suscitando un particolare interessamento tra i fan in quanto a quanto pare Goku e Vegeta avranno un ruolo più marginale.

Oggi riportiamo un aggiornamento ulteriore dove Shonen Jump dedica una pagina promozionale a Pan in previsione dell’uscita del film. Questa novità è condivisa dall’insider DbsHype sulla sua pagina Twitter.

Dragon Ball Super: SUPER HERO Shonen Jump Scan. Featuring Piccolo, Gohan & Pan pic.twitter.com/Jn8XaOLxfX — DBHype (@DbsHype1) April 21, 2022

La figlia di Gohan e Videl sembra da un lato pronta all’azione e dall’altro una bambina che come il padre si dedica agli studi. Tuttavia nello sfondo ci sono anche Gohan e Piccolo e riguardo il namecciano c’è una curiosità che viene approfondita ulteriormente da DbsHype.

Prima di argomentarla guardiamo di seguito di cosa si tratta:

DBS: SUPER HERO – Penko plush toy character design. This is a gift Piccolo received from Gohan & his family. Pan’s age is also mentioned to be 3 years in this film And, Piccolo owns a Penko Smartphone Case too!https://t.co/7eUai0qcb3 pic.twitter.com/fpJZvEQYT6 — Hype (@DbsHype) April 21, 2022

Sembra proprio che si tratti di una cover particolare per smartphone! Dalla descrizione si capisce che si tratta di un regalo che Gohan e la sua famiglia ha fatto a Piccolo. Sappiamo inoltre che la piccola Pan nel film ha solo tre anni!

Tra le novità che introduciamo oggi rientra anche il fratellino di Gohan, Son Goten! In questo film ricordiamo che Goten non è più un bambino, ma è un adolescente! Con questa nuova illustrazione è possibile osservare il Saiyan mentre realizza la famosissima Kamehameha!!

L’insider Renaldo_Saiyan ha condiviso sulla sua pagina Twitter un nuovo artwork su un altro personaggio per il prossimo film di Dragon Ball Super. Qui ci offre una versione esilarante di Gotenks che non è ancora apparso.

Inoltre sarà un personaggio più grande, un adolescente, visto che nel film Goten e Trunks sono cresciuti e non sono più i bambini che conoscevamo.

Di seguito è possibile darci un’occhiata:

New Promo Artwork of Fat Teen Gotenks from DBS : Super Hero. pic.twitter.com/xp3vzR9NLK — Rénaldo サイヤ人  (@Renaldo_Saiyan) April 20, 2022

Dragon Ball Super: Super Hero: il film

Ricordiamo che si tratta di un film animato in CGI, in uscita nel 2022.

Il film Sequel di Dragon Ball Super – Broly è prodotto da Toei Animation e scritto da Akira Toriyama, creatore della serie di Dragon Ball.

È in totale il ventunesimo film tratto dal l’anime, il quarto in cui Toriyama è coinvolto direttamente, il secondo a portare il nome di Dragon Ball Super e il primo ad essere prodotto utilizzando principalmente l’animazione in 3D.