Super Dragon Ball Heroes: annunciata la collaborazione con Super Hero

La storia dei guerrieri Z è raccontata sul piccolo schermo tramite la serie spin-off di Super Dragon Ball Heroes. Con l’Ultra God Mission, un torneo che abbraccia lo spazio e il tempo attualmente vede i guerrieri combattere contro eroi e cattivi. Questi sono provenienti non solo da realtà alternative, ma anche dal loro passato.

Sembra che le ultime versioni di Gohan e Piccolo siano pronto a unirsi alla mischia.

L’attuale torneo che si svolge nella serie spin-off è organizzato da una versione malvagia del Kaioshin di Spazio e Tempo.

Questo nuovo nemico mette insieme le versioni alternative di Gohan del futuro e Piccolo. Uno dei principali punti di forza di Heroes è la sua capacità di introdurre personaggi e trasformazioni che altrimenti non sarebbero mai stati visti nella serie principale.

Menzioniamo personaggi dalla versione originale di Broly che combattono contro Jiren e un Goku alternativo che si trasforma in un Super Saiyan 4.

L’insider DbsHype ha condiviso sulla sua pagina Twitter la nuova immagine promozionale che conferma che non solo Piccolo e Gohan faranno saranno presenti nell’arco Ultra God.

Ci saranno anche i protagonisti del nuovo film di Dragon Ball Super: Super Hero! Diamo un’occhiata all’aggiornamento per capire di chi si tratta:

SDBH: Ultra God Mission 2 Key Visual, it’ll be a collab with Super Hero Movie! Begins: May 12th, 2022 pic.twitter.com/PlsD28KX3e — Hype (@DbsHype) April 22, 2022

Si evince che i personaggi confermati nel crossover sono Gohan, Piccolo (visibile nella scan nella sua nuova trasformazione), Pan, Gamma 1 e Gamma 2.

Come ormai tutti sappiamo Dragon Ball Super: Super Hero dopo aver trascorso un periodo difficile causato dall’attacco hacker ai danni di Toei Animation. Ora però, superata questa crisi, il film uscirà in Giappone l’11 giugno di quest’estate.

Si ricorda che il nuovo film di Dragon Ball è prodotto da Toei Animation e scritto da Akira Toriyama, creatore della serie di Dragon Ball.

È in totale il ventunesimo film tratto dal l’anime, il quarto in cui Toriyama è coinvolto direttamente, il secondo a portare il nome di Dragon Ball Super e il primo ad essere prodotto utilizzando principalmente l’animazione in 3D.