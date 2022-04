Super Dragon Ball Heroes: svelato il nome ufficiale del guerriero dal futuro

Super Dragon Ball Heroes ha recentemente regalato ai fan una grande sorpresa, riportando Gohan del Futuro, in un certo senso, sotto i riflettori.

Il personaggio, figlio di Goku, è riapparso in Dragon Ball tramite la serie animata promozionale di Dragon Ball Heroes, che sta dando il via a un nuovo entusiasmante arco narrativo.

Detto questo, Gohan non è tornato del tutto nella versione tradizionale che conosciamo da Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.

Questo misterioso Gohan del futuro ammantato ha un nuovo nome. Grazie alle ultime promozioni di Dragon Ball Heroes, ora sappiamo di cosa si tratta.

L’insider DBSChronicles ha pubblicato sulla sua pagina Twitter la novità di cui stiamo parlando. Di seguito è possibile vedere l’aggionrnamento:

Future Gohan in #SDBH is officially called "Future Warrior in Black" pic.twitter.com/cqE4K1Ka8q — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 19, 2022

Il gioco arcade di carte e il suo anime promozionale si basano sul concetto di offrire ai fan incontri epici di battaglia. L’obiettivo è anche offrire versioni di personaggi di cui i fan hanno discusso solo nei thread di chat.

Dragon Ball Heroes è rigorosamente non canonico, Di conseguenza non c’è praticamente alcun limite su quanto possano essere selvaggi con i concept. I creatori dell’anime, a questo proposito, hanno di sicuro sfiorato ogni limite.

L’arco precedente, “New Space -Time War Arc” ha visto il villain della serie Fu, creare un universo speculare nell’Universo 7 di Dragon Ball Super, popolato da versioni alternative dei cattivi come Cooler, Freezer, Hearts, ecc.

Quell’arco si è concluso con la sconfitta di Fu, ma un misterioso Saiyan mascherato ha introdotto la prossima minaccia all’orizzonte.

Il nuovo arco narrativo ha inviato Goku e i guerrieri Z nel “Super Space-Time Tournament” tra le linee temporali. Il torneo è guidato da Aeos, l’ex Kaio Supremo del Tempo.

Il primo round del torneo ha visto avanzare due squadre: i guerrieri Z e la pattuglia del tempo. Queste si sono confrontate con una misteriosa squadra di personaggi in nero che Aeos ha portato con sé. Parliamo di una squadra guidata nientemeno che da Gohan del Futuro, o meglio noto come “Future Warrior in Black” (“Guerriero del futuro in nero“).