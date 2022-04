Dragon Ball Super: Super Hero: ecco la figure di Super Saiyan Gohan!

Dragon Ball Super è pronto per il ritorno tanto atteso quest’estate con il film Dragon Ball Super: Super Hero, e lo farà con Gohan e Piccolo al centro dei riflettori.

Per promuovere l’uscita del film, prevista per l’11 giugno, sono iniziate le prime campagne promozionali e adesso introduciamo un nuovo aggiornamento. Gohan è il soggetto coinvolto ed è possibile vedere una nuova figure del Saiyan in Super Saiyan!

La statua è realizzata dal team di NC Collectibles. La società si sta ora preparando a rilasciare una statua di Gohan.

Di seguito Renaldo_Saiyan ha pubblicato sulla sua pagina Twitter la statua del figlio di Goku, visibile di seguito:

HOLY SHIT!! THAT NEW SS GOHAN FIGURE FROM DBS : SUPER HERO 🔥😱 pic.twitter.com/rVmrMd3pls — Rénaldo サイヤ人  (@Renaldo_Saiyan) April 22, 2022

Secondo NC Collectibles, questa figura in resina sarà limitata a 100 pezzi ed è in scala 1/6.

La statua verrà fornita completa di LED nella parte posteriore, un paio di teste intercambiabili e occhiali rimovibili. Il prodotto sarà spedito nell’ultimo trimestre del 2022.

Dopotutto, Gohan è stato sviluppato più di quanto i fan di Dragon Ball vogliano contare.

Il Saiyan ha avuto successo durante la saga di Cell di Dragon Ball Z, ma il suo desiderio di combattere è diminuito una volta aver sconfitto l’androide.

Ha fatto una breve ritorno qualche tempo dopo, sbloccando la sua forma Ultimate, ma Dragon Ball Super non è riuscito a regalare a Gohan momenti straordinari da quando è arrivato anni fa.

Ora, i fan sperano che al Saiyan venga data la possibilità di brillare nel nuovo film in arrivo, e questo nuovo pezzo di merchandising sta aiutando ad alimentare quel desiderio.

Dragon Ball Super: Super Hero: il film

Si tratta di un film animato in CGI, in uscita nel 2022. Il film Sequel di Dragon Ball Super – Broly è prodotto da Toei Animation e scritto da Akira Toriyama, creatore della serie di Dragon Ball.

È in totale il ventunesimo film tratto dal l’anime, il quarto in cui Toriyama è coinvolto direttamente, il secondo a portare il nome di Dragon Ball Super e il primo ad essere prodotto utilizzando principalmente l’animazione in 3D.