Dragon Ball Super: Super Hero: svelata la stanza dei comandi di Dr. Hedo

Il ritorno dell’armata del Fiocco Rosso è uno dei più grandi elementi introdotti nel prossimo film Dragon Ball Super: Super Hero.

Dopo che il dottor Gelo muore per mano dalla sua stessa creazione, C-17 durante la Saga di Cell, un nuovo scienziato pazzo si fa avanti.

Questo è molto diverso dal vecchio che si è trasformato in un androide. Sicuramente molto si deve scoprire su Hedo, e una nuova pubblicità sul prossimo film Shonen fa luce sulla stanza dei comandi dell’Armata del Fiocco Rosso.

In una nuova pubblicità promozionale su Weekly Shonen Jump, si approfondisce sul Dr. Hedo per quanto riguarda il suo ruolo nel prossimo film della serie Dragon Ball Super:

Oltre a questo trafiletto, la pubblicità fa luce anche sulle alleanze dello scienziato pazzo e la sua scelta estetica:

L’insider DBSChronicles ha condiviso sulla sua pagina Twitter il nuovo materiale promozionale per Dragon Ball Super: Super Hero che evidenzia la stanza dei comandi dell’Armata dei Fiocco Rosso!

Nel frattempo i fan di tutto il mondo aspettano di vedere il film che metterà finalmente Gohan e Piccolo al centro delle vicende. Goku e Vegeta si allenano con Broly, Whis e Beerus:

NEW LOOK at #DragonBallSuperSuperHero's Red Ribbon Army Command Room! (Pic 1)

We can now clearly see Gamma 1 and 2's pods 👀

(Pic 2, 3 attached for reference) pic.twitter.com/NUjT7ysB8U

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 23, 2022