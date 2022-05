One Piece 1048: arrivano i nuovi spoiler completi con immagini

One Piece 1048: arrivano i nuovi spoiler completi con immagini

One Piece 1048 uscirà questa settimana e finalmente abbiamo le prime e dettagliate anticipazioni del capitolo, che ci proietta nuovamente nel passato, e nel presente ovviamente. Andiamo a scoprirli insieme e seguiamo passo passo le tappe più importante del capitolo in uscita dopo una settimana di pausa.

IL TITOLO DEL NUOVO CAPITOLO: 20 ANNI!

Reiju e Ichiji, saranno i protagonisti della cover, e quindi anche delle miniavventure, di questo nuovo capitolo.

Momonosuke comincia ad impegnarsi a non far crollare Onigashima, per evitare che Rufy distrugga tutto.

Kaido muta in un Drago di Fuoco, tramite una tecnica che prende il nome di “Great Flame Fire Dragon“).

Cappello di Paglia attacco con il Gomu Gomu no Bajrang Gun (o God Gun) a cui Kaido senza esitazione.

Le vignette successive ci proiettano nel castello e Kawamatsu ricorda quanto accaduto 20 anni prima, dopo l’esecuzione del leggendario Kozuki Oden.

Kaido scopre del figlio di Oden e si mette subito sulle sue tracce.

I Daimyo di Wano fanno gruppo e si pongono contro l’imperatore. Parliamo di Tonoyasu e dei 3 samurai incontrati da Yamato nelle caverne durante la sua orribile prigionia.

Successivamente i guerrieri perdono lo scontro e vengono catturati.

Tronando al presente Orochi ancora in fiamme tenta di colpire Hiyori.

Improvvisamente irrompe Denjiro che taglia la testa di Orochi.

Le vignette successive si concentrano sulle lampade lanciate durante il festival e leggiamo alcuni dei desideri espressi dalle persone come “Spero Orochi scompaia” o “Voglio scappare da questo temibile inferno”.

La splash page finale incentrata nuovamente su Kaido e Rufy, che si preparano a colpirsi a vicenda, chiude il capitolo.

La settimana prossima non ci sarà una pausa.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero.

Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.