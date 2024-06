Fairy Tail: 100 Years Quest, arriva un nuovo trailer

Dopo trecentoventotto episodi di anime, Fairy Tail ha portato le avventure di Natsu e compagnia a una conclusione. Fortunatamente, il creatore Hiro Mashima non aveva finito di esplorare questo mondo fantasy dell’anime, poiché è emersa una serie sequel in Fairy Tail: 100 Years Quest. In programma per debuttare il prossimo mese il 7 luglio, la serie sequel ha condiviso un nuovo sguardo al ritorno degli avventurieri dell’anime diventati i preferiti dai fan fin dal loro esordio nel 2006.

L’adattamento iniziale dell’anime per Fairy Tail ha visto diversi studi d’animazione dare vita alle avventure di Natsu, tra cui A-1 Pictures, Satelight, Bridge e CloverWorks. Per la serie sequel, sarà JC Staff a prendere in mano il 100 Years Quest. Se non conosci il lavoro di questo studio di produzione, potresti conoscerlo meglio per il loro lavoro su One-Punch Man, Edens Zero, Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon e Food Wars, solo per citarne alcuni.

Fortunatamente, il cast vocale originale di Fairy Tail tornerà per la serie anime sequel. Attualmente il cast include Tetsuya Kakihara nei panni di Natsu Dragneel, Aya Hirano come Lucy Heartfilia, Rie Kugimiya come Happy, Satomi Satou come Wendy, Yui Hori come Charle, Sayaka Ohara come Erza Scarlet e Yuichi Nakamura come Gray Fullbuster.

Per quanto riguarda le nuove aggiunte al cast, i nuovi arrivati includeranno Mugihito come Elefseria, Yuichiro Umehara come Mercphobia, Yoko Hikasa come Karameel, Sayumi Suzuhiro come Touka, Yumi Uchiyama come Kiria, Itaru Yamamoto come Madmole e Kenji Hamada come Skullion.

Se vuoi dare un’occhiata più da vicino alla storia di Fairy Tail: 100 Years Quest, ecco come la franchise dell’anime descrive la sua attesissima serie anime: “Natsu, Lucy, Happy, Erza e l’intera gilda di Fairy Tail sono di nuovo in azione! E hanno deciso di affrontare il ‘100 Years Quest’ – un compito che nessuno ha osato intraprendere fin dalla fondazione della gilda più di un secolo fa. Una città misteriosa, uno spirito intrigante, un nuovo nemico spaventoso… e un continente completamente nuovo da esplorare. Quando sei con veri amici, le avventure non finiscono mai!”

Fonte Comic Book