Oshi no Ko 2: ecco un trailer meraviglioso per la seconda stagione

“Oshi no Ko” è diventato uno degli anime più sorprendenti e popolari del 2023 e grazie al suo successo lo studio Doga Kobo non ha perso tempo nel confermare l’arrivo di una seconda stagione. Prevista per debuttare all’Anime Expo quest’estate, quest’ultima continua il racconto di questa visione oscura del mondo degli idol, che inizierà ufficialmente il 3 luglio. Per aumentare l’attesa dei fan, è stato pubblicato un nuovo trailer colorato che anticipa le avventure future di Aquamarine Hoshino e del suo gruppo.

Il successo di “Oshi no Ko” non si limita solo all’anime. Amazon ha deciso di adattare il franchise con una versione live-action. All’inizio di quest’anno, la compagnia ha confermato l’uscita di un film live-action entro la fine dell’anno, seguito da una serie televisiva. Con il successo di adattamenti live-action come “One Piece”, “Fullmetal Alchemist” e “Avatar: The Last Airbender”, non sorprende che altri franchise stiano seguendo la stessa strada.

Il Ritorno Colorato di “Oshi no Ko”

Gli appassionati dell’anime saranno felici di sapere che lo studio Doga Kobo, responsabile della prima stagione, tornerà per la seconda. Al momento, non è stato confermato il numero esatto di episodi, ma ci si possono aspettare molte sorprese mentre la storia oscura degli idol continua.

Approfondimento su “Oshi no Ko”

Per chi desidera un’anteprima di “Oshi no Ko”, HIDIVE descrive così l’adattamento anime: “Quando una giovane star incinta si presenta nella clinica di campagna del dottor Gorou Amemiya, lui si assume la responsabilità di far nascere segretamente il bambino di Ai Hoshino.

Ma alla vigilia del parto, viene ucciso da un fan ossessionato di Ai — e successivamente rinasce come il figlio di quest’ultima, Aquamarine Hoshino Il lato oscuro dell’industria dell’intrattenimento minaccia di offuscare il successo della sua stella preferita.

Riuscirà ad aiutare la sua nuova madre a raggiungere la vetta? E cosa farà quando il disastro colpirà? Basato sul manga seinen di Aka Akasaka, serializzato su Weekly Young Jump di Shueisha.”

Fonte Comic Book