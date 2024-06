Tra le uscite J-POP Manga del 12 giugno 2024 troviamo il primo volume di Dark Souls – Redemption, adattamento manga ufficiale ispirato alla nota saga videoludica.

Le ceneri morenti di un falò illuminano un mondo devastato. Una donna riportata in vita da un misterioso marchio emerge da un profondo sonno senza alcun ricordo del suo passato. In questo universo irriconoscibile viene inseguita senza sosta dalla temibile Gilda dei guardiani di scaglie. Si vede offrire l’aiuto inaspettato di un imponente individuo che conosce la sua identità, ma non può rivelarla perché vincolato da un giuramento siglato con la magia…

Dopo l’annuncio durante la scorsa edizione di Milan Games Week & Cartoomics, arriva sugli scaffali la novel Final Fantasy VII Remake: Traces Of Two Pasts di Kazushige Nojima, l’irrinunciabile racconto delle storie del passato di Aerith e Tifa, mai rivelate dal gioco, che gli appassionati di Final Fantasy non potranno lasciarsi sfuggire!

Prosegue l’originale manga romantasy condito da elementi di mystery Tales Of Reincarnation In Maydare con il secondo volume della serie. Quale segreto si nasconde dietro ai sogni ricorrenti della maga Makia che sembrano riportare alla sua memoria frammenti di una vita precedente?

In libreria e fumetteria dal 12 giugno le seire Dance Dance Danseur 22, Dead Tube 21, Squalificati – Ranger Reject 11, Rent a Girlfriend 21, Il Mistero di Ron Kamonohashi 11 e Tokyo Ghoul Deluxe 7.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 12 giugno.

USCITE DIGITALI

Rent a girlfriend 21

Squalificati – Ranger Reject 4 e 5