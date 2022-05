Final Fantasy VII 25° anniversario: tante novità in arrivo a giugno

Final Fantasy VII 25° anniversario: finalmente succose novità nel mese di giugno!

Square Enix condividerà le notizie relative al 25° anniversario di Final Fantasy VII a giugno, come ha dichiarato il direttore creativo Tetsuya Nomura durante il “Final Fantasy VII: The First Soldier Official Broadcast #2: Half Anniversary Special”.

A gennaio, il produttore di Final Fantasy VII Remake Yoshinori Kitase aveva annunciato che “le notizie su Final Fantasy VII Remake che stavate aspettando” sarebbero arrivate nel 2022. Insieme al messaggio odierno di Nomura, è possibile che le nuove informazioni previste per giugno siano legate a Final Fantasy VII Remake.

Final Fantasy VII Remake è ora disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4. Final Fantasy VII Remake Intergrade è disponibile per PlayStation 5 e PC tramite Epic Games Store.

Final Fantasy è uno dei titolo più amati dell’intera storia videoludica, tanto che ancora oggi possiamo ammirare remake di pregiata fattura e tanto altro inerente alla saga, in qualsiasi campo artistico. Oggi è toccato alla stilizzazione e creazione della mappa originale del capitolo VII, domani toccherà ad altro; un classico senza tempo che abbraccia innumerevoli generazioni e che senza ombra di dubbio ne abbraccerà ancora.

Ricordiamo inoltre che Final Fantasy VII (la versione originale per Playstation One ovviamente) ha compiuto 25 anni, e questo la dice lunga sul suo valore, che oggi conduce i fan a tirare fuori lavori complessi, dettagliati e appassionati, come quello discusso in questo articolo.

Rimanete aggiornati sul nostro sito per altre notizie su Final Fantasy VII, in attesa della seconda parte del Remake sviluppato da Square Enix.

A proposito di Final Fantasy VII Remake – Intergrade

Abbiamo recensito Final Fantasy VII Remake qui. Il titolo è disponibile anche su PS5 con il nome di Final Fantasy VII Remake Intergrade e con un’espansione dedicata a Yuffie e un nuovo personaggio inedito di nome Sonon. Nel capitolo originale del 1997 Yuffie non compariva affatto prima di lasciare Midgar.

Questa versione riveduta ed espansa è stata pubblicata successivamente su console next-gen. Ci sono ovviamente numerosi cambiamenti e miglioramenti tecnici, grafici e di prestazioni in generale. Il ray tracing e le texture sono le prime cose che saltano all’occhio. Insomma, finalmente uno dei titoli di fine generazione giungono su PS5 in pieno spolvero.

In questa versione sono anche state rivedute le modalità di difficoltà e c’è stata l’aggiunta di una Photo Mode, molto richiesta dall’utenza. Tutti i possessori della copia per PS4 potranno accedere a quella PS5 gratuitamente. Questo però vuole anche dire che ci vorrà ancora del tempo prima di sapere altre notizie sulla seconda parte di Final Fantasy VII Remake. Seguiremo con attenzione gli sviluppi sperando non passi troppo.