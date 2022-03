Dark Souls: il gioco è stato completato utilizzando solo escrementi

Dark Souls entra di potenza nelle news che attualmente stanno avvolgendo Elden Ring, il titolo From Software che sta letteralmente sbizzarrendo tutti i videogiocatori che si approcciano al gioco. Successivamente ad una delle speedrun inerenti all’ultimo capitolo del maestro Miyazaki, un giocatore ha portato a termine Dark Souls utilizzando solo gli escrementi.

Trattasi di LilAggy, un utente famoso per le sue speedrun su Sekiro Shadows Die Twice. L’impavida e fantasiosa impresa di questo giocatore, è stata quella di completare il titolo utilizzando solo gli escrementi, una delle “armi” meno usate all’interno del gioco. Sarà difficile crederci ma queste ultime sono anche capaci di sconfiggere facilmente un boss, se sapete come gestirle ovviamente, visto e considerato che non infliggono alcun danno.

Il segreto consiste nel fatto di concentrare le dosi talmente tanto, da causare un avvelenamento su chiunque si trovi sul percorso. Se non ci credete l’utente ha pubblicato un video al riguardo, dove riassume quanto compiuto durante una live Twitch dedicata.

Vi ricordiamo che potete recuperare il video ad inizio articolo.

A proposito della speedrun di Elden Ring:

Dopo Niko Bellic e la sua“Speedrun No Death” dove ha concluso il gioco in circa 2 ore e mezza, oggi è la volta di Distortion2, un giocatore noto per le sue folli speedrun. Il player è diventato famoso grazie ai suoi video dedicati a Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Ora tocca ad Elden Ring: Il giocatore ha terminato la sua prima speedrun in 49 minuti e 29 secondi e non contento ha fissato il record mondiale di 36 minuti e 20 secondi. Intanto che discutiamo della notizia però, l’incallito videogiocatore ha voluto strafare ed ha appena pubblicato un video intitolato Elden Ring Any% Speedrun in 33:55. Avete letto bene, nuovo record in meno di 34 minuti. Eccezionale.

Le speedrun sono una pratica meravigliosa da analizzare, visto e considerato che questo fenomeno rende brevi giochi immensi come Elden Ring, rivoluzionando veramente le modalità e le impostazioni di gioco. Ma la notizia più incredibile è che lo stesso utente è riuscito a superarsi nel corso di alcuni giorni, visto che ha cominciato la sua missione il 10 Marzo, finendo il titolo in meno di 50 minuti. Il giorno dopo è arrivato intorno ai 40 minuti, passando per i 36 minuti finali. Il 13 Marzo infine, segniamo 33 minuti, incredibile.