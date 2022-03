Elden Ring: finito il gioco in meno di 34 minuti – Un nuovo World Record

Elden Ring continua a essere uno degli argomenti di punta in queste settimane, e l’ambito del gaming non riesce a non parlare della nuova opera di From Software. Questo è dovuto principalmente alla sua difficoltà e alla vastità del mondo di gioco, che crea sempre e comunque nuove discussione da parte degli appassionati. Le citazioni in Elden Ring si sprecano e i tentativi di speedrun arrivano senza sosta, con risultati straordinari.

Dopo Niko Bellic e la sua“Speedrun No Death” dove ha concluso il gioco in circa 2 ore e mezza, oggi è la volta di Distortion2, un giocatore noto per le sue folli speedrun. Il player è diventato famoso grazie ai suoi video dedicati a Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Ora tocca ad Elden Ring: Il giocatore ha terminato la sua prima speedrun in 49 minuti e 29 secondi e non contento ha fissato il record mondiale di 36 minuti e 20 secondi. Intanto che discutiamo della notizia però, l’incallito videogiocatore ha voluto strafare ed ha appena pubblicato un video intitolato Elden Ring Any% Speedrun in 33:55. Avete letto bene, nuovo record in meno di 34 minuti. Eccezionale.

Ecco il primo tentativo al di sotto dei 50 minuti:

Le speedrun sono una pratica meravigliosa da analizzare, visto e considerato che questo fenomeno rende brevi giochi immensi come Elden Ring, rivoluzionando veramente le modalità e le impostazioni di gioco. Ma la notizia più incredibile è che lo stesso utente è riuscito a superarsi nel corso di alcuni giorni, visto che ha cominciato la sua missione il 10 Marzo, finendo il titolo in meno di 50 minuti. Il giorno dopo è arrivato intorno ai 40 minuti, passando per i 36 minuti finali. Il 13 Marzo infine, segniamo 33 minuti, incredibile.

Ricordiamo che la speedrun non comporta un completamento al 100% del gioco, ma basti che il giocatore arrivi ai titoli di coda. Inoltre chi si lancia in questa impresa e solito usare bug e glitch per proseguire nell’avventura; i classici trucchi del mestiere.