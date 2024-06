Jujutsu Kaisen: si crea hype per un evento all’Anime Expo 2024

Quest’anno, l’Anime Expo ospiterà numerosi panel che offriranno uno sguardo al futuro del mondo degli anime. Tra le più grandi franchise presenti ci saranno That Time I Was Reincarnated As A Slime, Trigun Stampede, Witch Hat Atelier, Solo Leveling, One Piece, Bocchi The Rock, Black Butler e Tower of God. A chiudere la serie di panel di domenica 7 luglio, ci sarà un evento dedicato a Jujutsu Kaisen presso il Los Angeles Convention Center, con alcuni ospiti provenienti direttamente dal Giappone.

Il manga di Jujutsu Kaisen si sta avvicinando al gran finale con lo scontro tra Yuji Itadori e Sukuna, ricco di sorprese e morti scioccanti. Tuttavia, l’adattamento anime ha ancora molti momenti importanti da raccontare prima di raggiungere l’attuale punto della storia stampata. Subito dopo la conclusione dell’Arco dell’Incidente di Shibuya nella seconda stagione dell’anime, è stata rapidamente confermata la terza stagione. Dopo gli eventi traumatici della storia precedente, la terza stagione presenterà nuove sfide per Yuji e i suoi compagni grazie al “Culling Game”.

Come anticipato, il panel di Jujutsu Kaisen si terrà domenica 7 luglio alle 10:00 del mattino, ora del Pacifico. Presentato da Crunchyroll, il panel ha rilasciato una descrizione di ciò che i fan possono aspettarsi e chi farà un’apparizione: “Unitevi a Crunchyroll e agli ospiti speciali Junya Enoki (voce giapponese di Yuji Itadori), Shota Goshozono (regista della seconda stagione) e Keisuke Seshimo (produttore principale dell’animazione, MAPPA) per celebrare la serie di grande successo – Jujutsu Kaisen.”

Il “Culling Game” potrebbe superare l’Arco dell’Incidente di Shibuya quando la trama arriverà nella terza stagione di Jujutsu Kaisen. Grazie alle innumerevoli maledizioni rilasciate dal villain Suguru Geto e ai maledetti stregoni creati in segreto, un torneo senza precedenti prenderà gran parte dell’attenzione nella prossima stagione dell’anime. Nonostante Yuji sia sopravvissuto all’Incidente di Shibuya, i suoi problemi sono solo all’inizio, poiché sia nemici che ex alleati ora puntano a lui.

Fonte Comic Book