Jujutsu Kaisen: Gojo tornerà nell'ultimo arco narrativo?

È quasi un luogo comune dire che Jujutsu Kaisen fosse il mondo di Satoru Gojo e che gli altri semplicemente vi vivessero. Dominava lo spazio anche se non era effettivamente presente per la maggior parte della storia. La popolarità di Gojo superava persino quella della serie stessa. Di conseguenza, non è stata una sorpresa che, quando è stato ucciso da Ryomen Sukuna, l’universo del manga abbia tremato.

Gojo non è morto?

Quando un personaggio dello status di Gojo muore, la reazione immediata dei fan è solitamente una speranza o un’aspettativa che il personaggio ritorni in qualche momento futuro della storia. C’è molta precedenza per i fan che credono in questa idea. Lo spazio del manga è pieno di ritorni inaspettati di personaggi precedentemente deceduti. Questa speranza/aspettativa del ritorno di un personaggio si basa su diversi motivi, tra cui l’attaccamento emotivo che i fan hanno sviluppato per il personaggio, così come l’impatto narrativo che la dipartita del personaggio ha sulla trama.

Sebbene la resurrezione ponderata di un personaggio deceduto – come una che la storia costruisce attentamente o per la quale la storia fornisce una spiegazione plausibile del perché avverrebbe – possa essere un tesoro narrativo, le resurrezioni che sono completamente fuori luogo danneggiano la storia più spesso di quanto non la aiutino.

Questo è il caso del ritorno “suggerito” di Satoru Gojo nel capitolo #260 di Jujutsu Kaisen. Se davvero dovesse fare ritorno, attenuerebbe la storia che è andata avanti dalla sua morte. Se in realtà non è morto, allora è uno scherzo che non aggiunge nulla alla narrazione ma piuttosto gioca sui sentimenti dei fan.

Il ritorno di Gojo potrebbe rubare la scena al vero protagonista, Yuji Uno dei segnali rivelatori che un manga popolare e a lunga durata ha iniziato a declinare in termini di qualità narrativa è l’uso di trame bizzarre che non hanno senso per la fanbase. Per Jujutsu Kaisen, la possibile apparizione di Gojo alla fine del capitolo #260 di Jujutsu Kaisen è esattamente il tipo di colpo di scena inaspettato e inspiegabile che suggerisce fortemente che la serie dovrebbe finire prima piuttosto che dopo per mantenere la sua qualità da deteriorarsi.

Un elemento dell’eccesso di Gojo nel ritorno è che è inequivocabilmente superfluo. Sebbene la sua morte inizialmente abbia suscitato paura che il mondo fosse indifeso senza di lui, ha costretto gli altri a prendere il suo posto – e hanno risposto a quella sfida in modo straordinario. È improbabile che l’armonia di scopo che la comunità jujutsu sta vivendo ora sarebbe stata possibile senza la morte di Gojo. Il suo ritorno, se è davvero quello che è, distruggerebbe questo processo: quindi Gege Akutami cosa sta escogitando?

In secondo luogo, riportare in vita Gojo va contro la storia di Gege Akutami di mancanza di fan service. La sua resurrezione sarebbe una delle più grandi concessioni al fan service della memoria recente. Tuttavia, nel corso della saga, Gege ha mostrato poco interesse nel soddisfare i capricci dei fan di Jujutsu Kaisen. Anzi, è stato orgoglioso di fare esattamente il contrario ogni volta che poteva. Mentre i creatori possono cambiare, una tale inversione così importante da parte di Akutami non ha senso, specialmente considerando che Jujutsu Kaisen è destinato a finire prima piuttosto che dopo.

Gege Akutami accontenterà i fan?

Il suo eventuale ritorno potrebbe anche influenzare negativamente l’equilibrio del potere all’interno dell’universo di Jujutsu Kaisen. Fin dalla sua “morte”, il vuoto lasciato da Gojo ha dato ad altri personaggi l’opportunità di emergere e crescere, cambiando il panorama delle battaglie e delle alleanze. Un suo ritorno potrebbe destabilizzare questa dinamica consolidata, sminuendo il valore del progresso fatto dai personaggi secondari e riportando l’attenzione esclusivamente su di lui.

Inoltre, il ritorno di Gojo potrebbe compromettere la coerenza interna della narrazione e il senso di suspense che ha mantenuto i lettori affascinati. Se la serie dovesse ricorrere a una risurrezione così radicale senza una giustificazione narrativa convincente, potrebbe minare la fiducia dei fan nella coerenza della storia e portare a una perdita di interesse nel proseguimento degli eventi. Pertanto, sarebbe essenziale che l’autore fornisca una spiegazione accurata e coerente per il ritorno di Gojo, garantendo che sia integrato organicamente nella trama e che contribuisca al progresso della storia anziché comprometterla.

Fonte Screenrant