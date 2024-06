Leviathan: primo sguardo all’anime Studio Orange

Lo Studio Orange si è fatto un nome con progetti anime tra cui, ma non solo, Trigun Stampede, The Land of The Lustrous e Beastars. Recentemente, la casa di produzione ha lasciato intendere che stava lavorando a un nuovo progetto anime, anche se i dettagli su qualsiasi elemento della proprietà rimanevano un mistero. Ora, il progetto è stato rivelato mentre l’ultimo anteprima di animazione di Netflix dà ai fan il loro primo sguardo a Leviathan e al conflitto che costituirà la nuova storia segnata dalla guerra.

Potrebbe essere la prima volta che Leviathan viene portato nel mezzo dell’anime, ma il prossimo progetto di Orange si basa su una proprietà precedente. Uscito nel 2009, Leviathan è stato il primo volume di una trilogia di romanzi, seguito da opere come Behemoth e Goliath. Ambientato prima della Prima Guerra Mondiale, il prossimo anime sembra essere molto più vicino al mondo reale rispetto al mondo di Vash The Stampede o al mistero dell’omicidio di Legosi di Beastars.

Prime Immagini di Leviathan

Se non conosci il materiale di origine, ecco una descrizione ufficiale del primo romanzo che ha dato il via alla trilogia di Leviathan: “È la vigilia della Prima Guerra Mondiale e tutte le potenze europee si stanno armando. Gli Austro-Ungarici e i Tedeschi hanno i loro Clanker, macchine di ferro mosse a vapore cariche di armi e munizioni. Gli evoluzionisti britannici impiegano animali fabbricati come loro armi. Il loro Leviathan è una nave aerostatica a forma di balena, e la bestia più maestosa della flotta britannica.”

La descrizione continua, “Aleksandar Ferdinand, principe dell’Impero Austro-Ungarico, è in fuga. Il suo popolo si è rivoltato contro di lui. Il suo titolo non vale nulla. Tutto ciò che ha è uno Stormwalker devastato dalla battaglia e un equipaggio leale di uomini. Deryn Sharp è una comune, una ragazza travestita da ragazzo nella Royal Air Force britannica.

È un’abile pilota. Ma il suo segreto è in costante pericolo di essere scoperto. Con la Grande Guerra imminente, i percorsi di Alek e Deryn si incrociano nel modo più inaspettato… portandoli entrambi a bordo del Leviathan in un’avventura fantastica, intorno al mondo. Una che cambierà entrambe le loro vite per sempre.”

Fonte Comic Book