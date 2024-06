Kaiju No. 8: l’anime sta per annunciare delle novità

L’anime di Kaiju No. 8 sta raggiungendo un livello di popolarità senza precedenti mentre si avvicina alla conclusione dei suoi episodi finali, e la serie sta già stuzzicando i fan con l’annuncio imminente di un nuovo progetto. Kaiju No. 8 ha fatto il suo atteso debutto nell’ambito della programmazione anime della primavera 2024 e ora ha dato il via all’ultima serie di episodi previsti per la sua prima stagione. Questo ha già fatto sorgere domande tra i fan riguardo al potenziale futuro di questa serie di successo, che sta crescendo sempre di più come franchise.

Sembra che Kaiju No. 8 stia già suggerendo quel futuro, dato che sui canali social ufficiali è stato creato un nuovo progetto per l’anime, con l’annuncio di una rivelazione prevista per sabato 15 giugno, subito dopo la trasmissione mondiale dell’episodio 10 la prossima settimana. Anche se non è ancora chiaro di cosa tratterà questo nuovo progetto, l’unico indizio è una misteriosa immagine wireframe della trasformazione di Kafka Hibino in Kaiju No. 8.

Qual è il nuovo progetto di Kaiju No. 8?

Con Kaiju No. 8 che si avvia verso la conclusione della sua prima stagione, il più grande annuncio per i fan potrebbe essere l’arrivo di una possibile seconda stagione della serie TV. Ci sono ancora molti archi narrativi da coprire nel manga originale di Naoya Matsumoto e numerosi kaiju intelligenti da affrontare in futuro. Tuttavia, questo nuovo progetto potrebbe prendere molte forme, come è avvenuto con altri noti progetti di Shonen Jump.

Negli ultimi anni è diventata una tendenza espandere gli anime popolari con nuovi film, spettacoli teatrali esclusivi per il Giappone, esposizioni artistiche e altro ancora. Con questo progetto specificamente legato all’anime, c’è la possibilità che sia qualcosa di esclusivamente animato. Con il futuro ancora incerto, ora è il momento migliore per recuperare gli episodi di Kaiju No. 8.

Attualmente, Kaiju No. 8 sta trasmettendo nuovi episodi in diretta il sabato mattina alle 7:00 AM PST su piattaforme come X e Crunchyroll.

Fonte Comic Book