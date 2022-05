Il nome Nika, in One Piece, è stato menzionato per la prima volta una decina di capitoli prima da Who’s-Who quando ha raccontato la storia di un guerriero leggendario che avrebbe liberato gli schiavi e portato il sorriso alle persone che incontrava. Il Dio Sole era un racconto tramandato attraverso le generazioni, ma non sappiamo della sua reale esistenza.

Quando Luffy risvegliò il frutto, l’elefante Zunisha disse che la presenza del ragazzo gli ricordava Joy Boy, la misteriosa figura di 800 anni fa. Questo fa di Joy Boy l’unico altro utilizzatore conosciuto del frutto del diavolo in questione.

Sappiamo anche che era un nemico del Governo Mondiale, o qualsiasi iterazione fosse all’epoca, dato che hanno tentato di cancellare il suo nome dalla storia.

Joy Boy potrebbe essere stato il leggendario Dio Sole che pregavano i popoli nei tempi antichi. Era vivo 800 anni fa, è il tempo ha sgretolato la realtà, trasformandolo in leggenda.

Forse la gente ha dimenticato il suo nome, ricordando solo i suoi poteri e il suo aspetto. Joy Boy deve aver avuto una forma simile a quella di un dio nel suo stato di risveglio, quindi è possibile che fosse il “Guerriero Leggendario” di cui la gente parlava.

L’unico problema è che anche i frutti del diavolo esistevano 800 anni fa. Toki, la moglie di Oden, era nata durante il secolo Vuoto e aveva un frutto capace di viaggiare nel tempo. Anche se quelli conosciuti erano solo due, è probabile che quasi tutti esistessero già in quel periodo.

Come potrebbe una figura come Joy Boy, che chiaramente era conosciuto nel mondo come alleato degli uomini-pesce e dell’antico regno, non essere ricordato? Perché gli schiavi avrebbero dovuto pregare Nika e non Joy Boy se era lui a salvarli? Il Dio Sole sembra ricorrere anche nelle altre culture.

Gli antichi Shandia pregavano un Dio Sole solo 400 anni fa, e anche se potrebbero non essere collegati, sarebbe strano per loro dimenticare il nome di Joy Boy dopo solo una manciata di generazioni.

In questo caso, secondo la teoria, Nika potrebbe anche essere una sola persona. Il leggendario guerriero potrebbe essere esistito prima di Joy Boy a quanto pare. Tornando agli Shandoriani, la loro città d’oro fu costruita 1.100 anni fa, molto prima del secolo del Vuoto.

Forse Nika era il capo o il leader di questa antica tribù? Potrebbe aver mangiato il primo frutto del diavolo, all’epoca senza nome, e poi essere partito per un viaggio, liberando schiavi in tutto il mondo conosciuto in quel periodo?

Questo lo avrebbe reso una leggenda in un’epoca in cui non esistevano governi unificati. Non sapendo cosa fossero i frutti del diavolo, la gente avrebbe pensato che Nika era ufficialmente una divinità, dati i poteri acquisiti dal frutto.

Con il trascorrere del tempo, la gente cominciò a nominare i frutti del diavolo, ed è possibile che la storia di Nika fu diffusa talmente tanto che il nome del Devil Fruit fu proprio quello della divinità.

La teoria è comunque interessante, dato che se viene proiettata in maniera controfattuale, anche Rufy poteva essere considerato una divinità. Immaginate che all’inizio di One Piece i Devil’s Fruti non era conosciuti, come pensate avrebbe preso la gente una persona che si allunga? Un’anomalia? Un mostro? Una divinità?