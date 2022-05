One Piece: svelati i titoli dei prossimi episodi

One Piece nel manga, attraverso le tavole dei capitoli, sta tenendo incollati gli appassionati nello scontro tra Kaido e Rufy. Ricordiamo che il manga si trova nell’arco di Onigashima. Rufy ha l’obiettivo di sconfiggere l’imperatore che ha tediato per anni la popolazione residente attraverso un governo tiranno.

Durante lo scontro Rufy ha risvegliato un potere pazzesco che ha superato il Gear Fourth, il gear Fifth. Un potere “ridicolo” poiché porta Rufy a ridere in continuazione e a utilizzare tecniche di combattimento letali ma assurde ed esilaranti.

Per quanto riguarda l’anime invece, fortunatamente ha ripreso regolarmente. Tutti sappiamo ormai dell’incidente che ha visto Toei Animation come vittima. Un ransomware è arrivato nei sistemi dell’azienda permettendo a terze parti di mettere mano nei lavori della Toei.

Questo problema, totalmente risolto adesso, ha impedito la regolare programmazione del palinsesto dell’azienda. Infatti il film Dragon Ball Super: Super Hero ha visto la sua data di uscita slittare all’11 giugno e l’anime di One Piece si era fermato.

Fortunatamente gli appassionati hanno potuto guardare l’episodio 1015, che è considerato l’episodio migliore in assoluto dell’intero adattamento anime. Questa considerazione si basa innanzitutto sulla resa tecnica e grafica, che non si era mai vista.

Inoltre tutti i fan e spettatori dell’episodio hanno apprezzato il segmento sulla figlia di Kaido, Yamato, apprezzando di conseguenza il personaggio stesso.

Ora introduciamo un nuovo aggiornamento. L’insider Orojapan1 ha pubblicato sulla propria pagina Twitter tutti i titoli dei prossimi episodi anime.

ONE PIECE TITLES EPISODES : EP1017: Big Barrage of Skill! The Worst Generation Onslaught!

EP1018: Kaido Laughs! Four Emperors VS The New Generation!

EP1019: Tama Secret Plan! Operation Kibi Dango

EP1020: Sanji Screams! SOS Echoes Throughout The Island

I titoli sono relativi agli episodi che elenchiamo di seguito:

Episodio 1017: Grande scarica di abilità! L’assalto della peggiore generazione!

Episodio 1018: Un Kaido divertito! I quattro imperatori contro la nuova generazione

Episodio 1019: Il piano segreto di Tama! Operazione Kibi Dango

Episodio 1020: L’urlo di Sanji! La richiesta di aiuto echeggia su tutta l’isola!

La situazione si fa sempre più incandescente man mano che gli episodio proseguono. Soprattutto perché la serie anime non è poi così lontana dal capitolo che mostra il Gear Fifth!! Solo per questo, tutti i fan sono assolutamente presi e impazienti.

Ricordiamo che One Piece ha anche altri progetti. Uno di questi è One Piece Film: Red in uscita in Giappone il 6 agosto. L’altro è la serie live-action di Netflix.