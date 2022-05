One Piece Odyssey: svelati nuovi dettagli sul sistema di combattimento

One Piece Odyssey è un gioco di ruolo in arrivo su PlayStation 4, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, PlayStation 5.

Bandai Namco e ILCA hanno annunciato il gioco all’inizio di quest’anno, ma né l’editore né lo sviluppatore hanno rivelato alcuna informazione sul sistema di combattimento del gioco.

Il genere RPG può offrire un sistema di combattimento variegato, ma sembra che One Piece Odyssey stia seguendo un percorso più tradizionale, con il combattimento a turni.

La notizia è stata rivelata attraverso una serie di nuovi screenshot pubblicati sulla pagina Twitter RPGSite che noi riportiamo di seguito.

Bandai Namco has released new screenshots for One Piece Odyssey, introducing the game's command-based battle system as well as a couple of new original characters: https://t.co/OBAo2czHXK pic.twitter.com/eEaR8UYCqP — RPG Site (@RPGSite) May 20, 2022

Molti appassionati dei giochi di ruolo saranno probabilmente abbastanza contenti del combattimento a turni del gioco! Molti giochi di ruolo moderni si sono allontanati da quel tipo di sistema, inclusi franchise come Final Fantasy.

In effetti la risposta degli utenti è positiva e lo possiamo dedurre dall’accoglienza che il Tweet condiviso ha ricevuto.

Per i fan dei giochi di ruolo che non hanno nemmeno visto One Piece, non è facile dire se questa scelta da parte della Bandai Namco attirerà un pubblico occasionale, ma sembra sicuramente aver attirato l’attenzione del gioco.

Al momento, i dettagli aggiuntivi su One Piece Odyssey sono piuttosto scarsi. I fan di lunga data di One Piece saranno felici di sapere che l’autore Eiichiro Oda fornirà nuovi design di tutti i personaggi che saranno presenti.

Per quanto riguarda la musica del gioco, questa sarà composta da Motoi Sakuraba, che ha già lavorato con Dark Souls e Tales of Symphonia.

La trama del gioco vedrà i membri di Cappello di Paglia naufragare su un’isola misteriosa a seguito di un’enorme tempesta.

Ricordiamo adesso che il gioco uscirà entro la fine dell’anno, quindi nel 2022, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Ricordiamo che One Piece sempre quest’anno debutterà in Giappone il 6 agosto con il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red. Il film si concentrerà su shanks il Rosso e sul suo rapporto con sua figlia, Uta.