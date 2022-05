One Piece Odyssey: l'arte di Eiichiro Oda e l'ispirazione per i nuovi nemici

One Piece Odyssey: l’arte di Eiichiro Oda e l’ispirazione per i nuovi nemici

Quando Bandai Namco ha annunciato One Piece Odyssey, un prossimo RPG basato sulla serie, ha confermato che Eiichiro Oda sarebbe stato coinvolto nella sua creazione. Parte del coinvolgimento del creatore della serie riguarderà il design dei personaggi.

In particolare, ha lavorato al design del nuovo personaggio Adio e dei suoi nemici. Per dare un’idea più precisa di come un design passi dalla concept art al modello di gioco, la società ha condiviso un tweet che mostra un primo design e un frame successivo.

Innanzitutto, ecco il concept art creato da Oda di un nemico di One Piece Odyssey. Assomiglia un po’ a una scimmia. Lo schizzo mostra il nemico da più angolazioni. Offre anche un’idea della personalità dell’avversario, per quanto non sia ancora animato.

La seconda immagine mostra Luffy che incontra un intero gruppo di nemici basati sul disegno di Oda in One Piece Odyssey. Dopo essere stati colorati, i loro attributi scimmieschi sono migliorati. Sembra anche che la posa “a braccia alzate” dell’opera originale di Oda sia stata pensata per essere aggressiva.

One Piece Odyssey è stato annunciato ufficialmente da Bandai Namco. Il nuovo RPG a turni ambientato nell’universo di One Piece, con una storia originale e nuovi personaggi sviluppati sotto la guida del creatore della serie Eiichiro Oda, è finalmente arrivato.

Il titolo, svelato durante uno speciale livestream dedicato all’opera di Oda, arriva durante i festeggiamenti per il 25esimo anniversario del manga, e il team assicura che questo nuovo capitolo sarà fedele alla storia originale.

Il gioco, fin dal primo trailer trasuda tutta l’anima della saga, grazie anche al coinvolgimento di Eiichiro Oda stesso, e del cast originale giapponese che ha doppiato tutti i celebri personaggi.

One Piece Odyssey è sviluppato da ILCA Inc. ed è previsto per il 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

From creation to reality, here's how Eiichiro Oda’s original design got adapted in-game. #ONEPIECEODYSSEY pic.twitter.com/BS79ZlzLVd — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) May 3, 2022

One Piece Odyssey è un nuovo RPG che porta i giocatori nel fantastico mondo creato da Eiichiro sensei.