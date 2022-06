One Piece: Kaido e Big Mom invadono i vostri peggiori incubi

One Piece: Kaido e Big Mom invadono gli incubi dei fan in questa nuova fan art

L’artista di incredibile talento Chien Chih Kang (che su Twitter si fa chiamare anche Justin, 簡志剛 @Justin96636) ha condiviso una fantastica opera d’arte che ritrae i due cattivi più temibili apparsi nel manga best-seller One Piece: i due Yonko, Kaido e Big Mom.

Chien mette in mostra il suo stile unico che conferisce ai personaggi moderni di manga e anime un aspetto ispirato ai dipinti tradizionali giapponesi e cinesi.

Nel mondo di One Piece, gli Yonko (Quattro Imperatori) sono i quattro pirati più potenti che governano il Nuovo Mondo, la parte più pericolosa della Grand Line. Sono i nemici più ricercati del Governo Mondiale e ciascuno di loro è a capo di forze militari in grado di rovesciare una nazione.

Gli Yonko sono tutti incredibilmente forti, come Luffy e i suoi Pirati di Cappello di Paglia hanno scoperto quando hanno incrociato prima Big Mom e poi hanno intrapreso una pericolosa missione per sconfiggere Kaido, la “creatura più forte del mondo”.

Questo scontro ha richiesto più di quattro anni e 140 capitoli per giungere alla sua conclusione, e con l’incredibile lotta tra Luffy e Kaido, One Piece non ha deluso le aspettative. Alla fine Luffy e i suoi alleati sono riusciti a sconfiggere sia Kaido che Big Mom, sconvolgendo completamente l’equilibrio del mondo.

Ora, in una nuova opera d’arte postata su Twitter, Chien ha deciso di omaggiare i due temibili cattivi con un disegno a inchiostro. Kaido è raffigurato nella sua forma ibrida di mezzo drago e gli inchiostri fanno un ottimo lavoro per far sembrare lo Yonko una creatura demoniaca, proprio come doveva apparire a tutti i suoi avversari.

Big Mom incombe sul retro, accompagnata dai suoi fedeli spiriti del fuoco e del tuono. One Piece è riuscito a rendere Big Mom uno dei suoi cattivi più spaventosi, nonostante il suo aspetto da vecchia signora, e Chien riesce a catturare magistralmente la sensazione di terrore che le vittime dell’Imperatrice provavano ogni volta che portava via loro l’anima usando i poteri del Frutto del Diavolo.

L’arte di Chien amalgama in maniera meravigliosa il classico e il moderno. Molti dei suoi dipinti sono in stile Ukiyo-e, cioè ispirati alle stampe colorate che si svilupparono in Giappone durante il periodo Edo, nella seconda metà del XVII secolo, e che furono rese famose dal successo di Katsushika Hokusai.

L’Ukiyo-e è considerato anche un predecessore del manga, e Hokusai fu infatti il primo a usare questo termine in riferimento ai suoi volumi di dipinti raccolti.

Guardare Chien che dipinge personaggi moderni come quelli di Dragon Ball, One Piece e Naruto in quello stile aiuta a capire come il manga sia una forma d’arte con una ricca tradizione e storia, che collega il passato e il presente.