Nuovo Shogun – One Piece 1051

Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere!

I cittadini di Wano non capiscono cosa stia succedendo, ma i Foderi Rossi rassicurano tutti, anche se gli abitanti pensavano fossero morti 20 anni prima quando è bruciato il castello di Oden. Yamato si presenta alla ciurma di Cappello di Paglia dicendo che si unirà a loro. Sanji, Brook e Robin sono entusiasti, Nami e Usop sono spaventati, Jimbe e Franky sono diffidenti nei suoi confronti, mentre Zoro e Rufy sono feriti e Chopper li sta curando. Tama spiega che il potere del suo frutto dura solo un mese e viene mostrato un piccolo flashback su di lei. I Foderi Rossi si inginocchiano e compare Momonosuke, ormai adulto. Momo dice che Kaido e Orochi sono stati sconfitti, che non ci saranno mai più schiavi a Wano e chiede ai cittadini di aver fiducia in lui. Il narratore onnisciente dice che Momonosuke sarà ricordato il più grande Shogun di Wano mai esistito.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece e il Live Action da parte di Netflix.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99 e annunciato il volume 100

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

