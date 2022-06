One Piece: quali sono i piani per il futuro di Yamato?

One Piece ha raccontato per tantissimi capitoli le vicende di Wano e si può dire che i fan si sentono molto legati a questo posto. Questo anche perché, come anche abbiamo riportato, è la saga più longeva della serie di Oda e di tutti i manga.

I personaggi coinvolti e presentati ai lettori durante questa saga sono tantissimi. Tra questi c’è anche la figlia dell’imperatore che ha messo in ginocchio Wano per anni, Yamato.

Suo padre, Kaido, è caduto definitivamente contro Rufy, quindi adesso quali saranno i piani di Yamato?

La saga di Wano sta volgendo al termine, quindi è naturale chiederselo. Tuttavia pare che la figlia dell’imperatore abbia già deciso cosa fare e come proseguire la sua vita.

A quanto pare, Yamato ha intenzione di unirsi all’equipaggio di Cappello di Paglia. È andata avanti e si è presentata alla squadra.

Queste sono le parole della figlia di Kaido al cospetto della ciurma di Cappello di Paglia:

“No, no, no!! Non sono vostro nemico” dice Yamato ai membri di Cappello di Paglia, ancora coscienti una volta finita la Guerra per Wano.

“Mi unirò a voi sulla vostra nave!! Kozuki Oden. Conosciuta anche come Yamato! Piacere di conoscervi!!”

Qual è la reazione della ciurma?

Usopp e Nami sono sorpresi dalla scelta di Yamato anche se Franky è un po’ titubante. Jinbe si sente allo stesso modo visto chi è il padre di Yamato. Ma come i fan sanno, Yamato ha rinnegato il capitano dei Pirati delle Bestie.

Per quanto riguarda Sanji e Brook, loro sono fin troppo felici di accogliere Yamato nella loro ciurma. Ovviamente Rufy avrà l’ultima parola.

Se abbiamo imparato a conoscere Rufy, non dovrebbe avere problemi con Yamato che si unisce al gruppo.

Dopotutto, One Piece sta cercando di ripetere la storia. Yamato ha ammirato Oden per tutta la vita e il leader di Wano una volta ha lasciato il paese per viaggiare per il mondo con Gold Roger.

Ora, Rufy accompagnerà Yamato nello stesso viaggio per portare l’eredità di Oden al punto di partenza e, naturalmente, Rufy non può fare a meno di seguire Roger in questo caso se vuole diventare il Re dei Pirati.