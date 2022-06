One Piece: svelato Momonosuke da adulto

One Piece dopo tantissimi capitoli ha accompagnato i suoi lettori alla fine dell’arco di Wano. Dopo che Rufy ha definitivamente sconfitto Kaido, le ostilità sull’isola sono cessate e ora comincia la rinascita di questa.

Proprio in merito al futuro di Wano è stato scelto il nuovo shogun e lo conosciamo bene. Infatti è Momonosuke il nuovo shogun e quale personalità meglio di lui per prendere in mano le redini dell’isola.

Ora le nuove anticipazioni del capitolo 1051 hanno ufficialmente presentato ai lettori la forma adulta di Momonosuke Kozuki.

L’arco narrativo di Wano è l’arco narrativo più lungo della serie fino ad oggi. Il manga ha recentemente posto fine anche alla lotta tra Rufy e Kaido. Si è trattato del periodo di tempo più lungo per un singolo conflitto nell’intera serie.

I capitoli successivi allo scontro iniziano a esplorare le conseguenze immediate di una guerra così massiccia. Tutto questo vede Momonosuke pienamente coinvolto.

Gli ultimi capitoli della serie hanno mostrato la reazione alla fine della guerra degli abitanti di Onigashima.

Ricordiamo che recentemente abbiamo parlato del fatto che Momonosuke sarebbe stato il nuovo Shogun di Wano. Il figlio di Oden si era preparato per tutto questo tempo. E il nuovo capitolo lo ufficializza facendogli dichiarare al paese che sta prendendo le redini del paese.

Per dare un’occhiata a Momonosuke adulto riportiamo l’aggiornamento dell’insider Valdezology che l’ha condiviso sulla sua pagina Twitter:

Momonosuke ha avuto un ruolo importante in una parte della guerra. Infatti aveva usato il potere di Shinobu per invecchiare di 20 anni. In questo modo è diventato un drago abbastanza grande da poter riportare Rufy sul tetto della Skull Dome quando Cappello di Paglia era stato buttato via.

Dichiarando che avrebbe assunto il ruolo di Shogun e si sarebbe assicurato che tutti su Wano non avrebbero più dovuto soffrire, Momonosuke timbra la sua posizione di nuovo sovrano di Wano.

Allo stesso tempo spera di realizzare tutte le speranze e i sogni che suo padre aveva per lui.

Con questa dichiarazione dell’adulto Momonosuke, la guerra per Wano è ora ufficialmente finita e il futuro per il paese sembra più luminoso che mai.