One Piece: i fan hanno apprezzato il nuovo design di Momonosuke

One Piece con il capitolo 1051 ha rivelato un nuovo design per il personaggio di Momonosuke Kozuki regalando ai fan una sorpresa davvero eccezionale, e ovviamente questi ultimi hanno apprezzato ampiamente.

Il longevo arco narrativo riguardante il Paese di Wano sta tessendo le sue ultime battute, successivamente a dei lunghi anni trascorsi alla “corte dei Samurai“, guerrieri leggendari a cui Oda di certo non poteva non dedicare loro una saga completa e da come ben sapete davvero importante.

Il pubblico dell’anime e i lettori del manga, hanno avuto modo di conoscere il personaggio di Kozuki Momonosuke, durante la Saga di Zou e successivamente alle vicende di Punk Hazard.

Il ragazzino era una figura ampiamente diversa da quella rappresentata oggi nell’arco di Wano, che giunge al termine con l’Isola di Onigashima proiettata in un futuro più roseo grazie alla gestione del nuovo Shogun, ovvero lo stesso Momo.

Come accennato qualche riga fa, il capitolo 1051 è di transizione, e mostra tutte le conseguenze dei violenti combattimenti nati nel corso di questa lunga guerra, che ovviamente comprende anche Kaido e Luffy. In queste vignette vediamo il Paese di Wano rialzarsi e cominciare una nuova vita.

Questa nuova era, che spazza un passato restrittivo e violento, inizia per mano del prossimo Shogun: Momonosuke Kozuki, rivelando anche la sua “forma” da adulto, dato che è invecchiato di 20 anni rispetto al potere di Shinobu nei capitoli precedenti con cui abbiamo avuto modo di conoscerlo.

Kozuki con grinta e forza ha espressamente ammesso e confermato che guiderà il Paese verso un futuro luminoso, proprio come fece suo padre nei tempi addietro, quando la piccola speranza non era di certo soffocata da una schiavitù tiranna e inumana.

Senza ombra di dubbio stiamo parlando di un evento davvero importante, un evento che chiude cerchio aperto per il personaggio di Momonosuke che i fan hanno visto in azione ed hanno avuto modo di conoscere per un po’ di tempo, e grazie a questa celere crescita sono ancora più entusiasti.

In calce troverete alcuni tweet che dimostrano quanto i fan di One Piece abbiano apprezzato questo nuovo design di Momonosuke, che ricorda troppo suo padre Oden Kozuki!

Father and son pic.twitter.com/0Pwyco1wWH — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) June 5, 2022

#ONEPIECE1051

Momonosuke is him‼️🔥

Easily the best written post timeskip character pic.twitter.com/X8K2ntXDvm — Nickeem Boyce (@nickeem_boyce) June 2, 2022

Momonosuke looks cool and all, but I honestly I was kinda hoping he'd look like this, lol #onepiece #spoiler pic.twitter.com/t4RnPQgDPm — STUPIDDEAD💀SKULLHEAD (@MikeLuckas) June 6, 2022

Momonosuke’s growth has been nothing short of amazing, easily the best written side character in post ts #ONEPIECE1051 pic.twitter.com/yhCspuAxxZ — Louay (@WANJIDBEST) June 2, 2022