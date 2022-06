One Piece Odyssey: il nuovo trailer è stato mostrato al Summer Game Fest

Bandai Namco ha finalmente rivelato un nuovo trailer del videogioco One Piece Odyssey, durante l’evento Summer Game Fest tenutosi in data odierna.

Il breve video mostra tutta la ciurma dei Cappello di Paglia – Luffy, Nami, Franky, Brook, Nico Robin, Usopp, Zoro, Chopper e Sanji – mentre affrontano una devastante tempesta che li porterà a naufragare su un’isola misteriosa, dove incontreranno l’energico Adio e la taciturna Lim, creati appositamente da Oda stesso.

Il videogioco tratto dall’epopea partorita dalla mente del sensei Eiichiro Oda, uscirà nel corso dell’anno per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.

Questo nuovo trailer alla fine dei conti mostra un piccolo filmato d’apertura, presenta i personaggi e regala qualche attimo di gameplay, che a quanto pare mescolerà l’azione pura a dei puzzle ambientali, insieme alla continua ricerca di tesori e potenziamenti.

La trama gira quindi intorno all’Isola vista nel video, e si prospetta essere un’avventura davvero intrigante, visto e considerato che è anche del tutto inedita. In calce il video discusso in questa sede, presentato durante il Summer Game Fest:

Ecco cosa si evince dalla descrizione ufficiale di One Piece Odyssey:

“Durante il loro viaggio, i Mugiwara capitanati dall’irriverente Monkey D. Luffy, vengono inghiottiti da una gigantesca tempesta in mezzo ad un mare violento. Successivamente finiscono su un’isola misteriosa avente una flora e una fauna davvero considerevole. La ciurma dopo il naufragio si divide inevitabilmente, e il loro obiettivo è ricongiungersi.

I Cappello di Paglia partono per un nuovo e inconsapevole viaggio in mezzo ad una natura particolare e davvero esaustiva. Nelle vicende saranno coinvolti strani e potenti nemici, che si fonderanno con dei bizzarri incontri con gli abitanti dell’isola in questione. Collaborate con Luffy e la sua ciurma per affrontare una nuova sfida!”.

Come accennato in precedenza, One Piece Odyssey uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e PC nel 2022. La data definitiva ufficiale però, ancora non è stata annunciato, quindi un potenziale slittamento è previsto.

Ricordiamo che Oda ha messo anima e cuore nel progetto, disegnando anche dei nemici inediti per l’avventura. Motoi Sakuraba invece, è il compositore della colonna sonora del titolo.