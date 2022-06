One Piece: Luffy ottiene una taglia stratosferica, insieme ad altri due pirati!

One Piece: Luffy ottiene la taglia più alta di sempre, ma non raggiunge Kaido

Il capitolo 1053 di One Piece ha finalmente rivelato le tanto attese nuove taglie rilasciando anche succose rivelazioni che terranno i fan occupati per tutta la durata della pausa intrapresa da Oda.

La Saga di Wano ha rilasciato gli ultimi zampilli rivelatori e sta facendo i conti con l’evoluzione inevitabile del Nuovo Mondo. Ora il governo mondiale ha iniziato a reagire in maniera decisiva contro Monkey D. Luffy, aumentando la taglia sulla sua testa ad una cifra da capogiro.

I nuovi dettagli sono arrivati domenica scorsa, con One Piece che ha pubblicato il suo ultimo capitolo prima di iniziare l’arco narrativo finale.

Il capitolo 1054 però arriverà tra circa un mese, poiché Eiichiro Oda si sta prendendo una pausa in vista dell’atto finale del manga, come immaginiamo già sappiate.

Senza ombra di dubbio il sensei voleva lasciare i fan con il fiato sospeso, ed oltre la rivelazione di alcuni personaggi e vicende, ha deciso di mostrate le nuove taglie di Luffy, Kidd e Law.

Secondo i giornali mostrati da Apoo, Luffy è come sempre ricercato sia vivo che morto, con una taglia sulla sua testa che si aggira intorno ai 3 miliardi di Berry.

La stessa taglia è stata assegnata a Trafalgar Law e a Eustass Kid, come accennato in precedenza. Dopo tutto, questi tre capitani hanno attaccato Wano per liberare l’isola dal dominio di Kaido. Infatti mentre Luffy eliminava il capitano dei Pirati delle Cento Bestie, Law e Kid si occupavano di Big Mom.

Successivamente a questi eventi, gli appassionati si sono chiesti però, perché Luffy abbia ricevuto la stessa taglia degli altri due capitani, visto il suo nuove potere fuori dalle righe che gli ha permesso una vittoria in “solitaria” contro Kaido.

Da come ricordate, il Governo Mondiale ha apertamente espresso il suo timore verso Luffy, quindi molti si aspettavano che il pirata guadagnasse una taglia sulla testa pari o superiore a quella di Kaido, ovvero 5 miliardi.

A questo punto sembra che il Governo in One Piece non voglia ancora esprimere i suoi sentimenti di paura e preoccupazione nei confronti di Luffy.

Infatti dando ai tre capitani le stesse taglie nessuno si accorgerà del divario tra Luffy e gli altri, anche se prima o poi il capitano dei Mugiwara farà qualcos’altro per aumentare nuovamente la taglia sulla sua testa.

Cosa ne pensate della nuova taglia di One Piece affidata a Luffy? Vi aspettavate che il pirata e i suoi compagni raggiungessero un valore così alto?