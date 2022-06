One Piece: la saga di Wano incorona i nuovi 4 Imperatori del Mare!

One Piece con l’arco narrativo di Wano ha segnato dei momenti importanti e fondamentali per la sua storyline e dopo le sue incredibili battaglie sancite da un susseguirsi di eventi decisivi ha incoronato una nuova serie di Quattro Imperatori del Mare, rivelati nel corso del capitolo 1053.

Il creatore della serie Eiichiro Oda ha recentemente annunciato che la sua epopea si sta preparando a raccontare l’arco narrativo finale, e questo significa che il capitolo 1053, ovvero prima della pausa della durata di un mese, è davvero importante, dato che sta costruendo le basi per un futuro enorme, che per Luffy e gli altri è già molto più grande di quanto immaginato.

Gli ultimi capitoli hanno messo fin da subito in chiaro le conseguenze dovute alle battaglie avvenute nell’Isola di Onigashima, che agli occhi dei lettori sono durate anni.

Il capitolo 1053 di One Piece “rinnova” le taglie di Luffy, Kid e Law dato che i tre pirati hanno tenuto testa e sconfitto i temibili Yonko Big Mom e Kaido. La loro taglia ora ammonta a 3 miliardi di Berry!

Per quanto riguarda la “testa” di Luffy, la sua taglia è stata raddoppiata già dagli eventi comprensivi di Whole Cake Island e dopo essere stato già considerato il Quinto Imperatore durante quella saga, oggi è finalmente diventato uno dei Quattro.

Infatti il capitolo 1053 ha confermato Luffy come nuovo Yonko sostituendo Kaido e Big Mom, seguendo con una sorpresa eclatante riguardo Buggy il Clown, che surclassa Law e Kidd subentrando nella quartina più importante della Grand Line.

L’ultima volta di Buggy sulle pagine del manga è stato quando i Marines gli stavano dando la caccia in seguito allo scioglimento del sistema dei Sette Signori della Guerra durante Reverie, proprio lì, in qualche modo si è guadagnato il suo nuovo titolo.

Tutto questo dimostra di come sia assurdo e a volte troppo misterioso il mondo di One Piece, e voi? Cosa ne pensate della nuova quartina comprensiva dei Quattro Imperatori? Siete curiosi di vedere cosa ha fatto Buggy per ottenere uno dei titoli più importanti dei mari? Un personaggio inizialmente innocuo ha finalmente un suo momento di gloria.

