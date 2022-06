One Piece: Red, un nuovo spot esalta il nuovo design di Shanks il Rosso

One Piece: Red sta per raggiungere il traguardo prefissato per l’uscita nelle sale nipponiche, il 6 agosto, presentando non solo una nuova avventura per Luffy e la sua ciurma, ma dona l’occasione a Shanks il Rosso di tornare nei caotici eventi comprensivi della Grand Line.

Il quindicesimo lungometraggio della saga ideata da Eiichiro Oda, conduce alla conoscenza di Uta, la figlia di Shanks definita la “Diva definitiva con una voce che può cambiare il mondo”, anticipando qualche nuova arma che forse sarà introdotta nelle saga principale.

Oggi è stato anche condiviso finalmente il design definitivo di Shanks, esaltato da uno spot pubblicitario per ricordare ai fan l’imminente uscita del film nelle sale, durante la stagione estiva.

Ricordiamo che Shanks è stato il mentore di Luffy. Il Pirata che ha dato un ideale al nostro protagonista, tramite delle parole e degli eventi che hanno colpito l’uomo, che in futuro avrebbe sconfitto il temibile Kaido.

Non sappiamo ancora se Luffy e Shanks si ritroveranno di nuovo faccia a faccia in questo nuovo film, dato che i due non si sono ancora incontrati nel franchise principale da quando Cappello di Paglia è partito per il suo lungo viaggio.

Da come vediamo a fine di questi paragrafi, l’estetica moderna del nuovo Imperatore promette una storia attuale in cui lui è presente, e non solo tramite flashback come si è vociferato nel corso di questi ultimi mesi.

L’utente di Twitter New World Artur ha condiviso un nuovo design creato da Oda stesso, che mostra il nuovo look del personaggio, il cui ruolo in One Piece: Red è velato da un’immensa nube di mistero, specie se consideriamo il nuovo personaggio di Uta.

Sketch by Oda of present day Shanks as he'll appear in One Piece RED! pic.twitter.com/lD5iDbHiIJ — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) June 10, 2022

La battaglia per Wano si è conclusa, e il pubblico si chiede se questo nuovo lungometraggio rispetterà la timeline attuale del manga. News al riguardo non sono ancora arrivate.

Se questa nuova storia si svolgerà dopo l’arco di Wano, forse vedremo la trasformazione di Luffy in Gear Fifth apparire per la prima volta sul grande schermo, in occasione di questo nuovo film in uscita nel mese di autunno nelle sale nostrane, magari anticipando un piccolo faccia a faccia tra Luffy e Shanks.