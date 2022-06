One Piece: svelata l’anticipazione dell’episodio 1022

One Piece, dopo aver concluso dopo tantissimi capitoli l’arco narrativo di Wano, ora si permettendo agli appassionati di vedere sul piccolo schermo tutte le vicende che hanno letto nel manga.

La situazione bellicosa tra i pirati della peggiore generazione e i due Imperatori si sta scaldando, insieme alle altre battaglie su Onigashima.

Ora l’anime episodio dopo episodio, incuriosisce tutti gli spettatori su quello che potrebbe accadere. Ci sono molte cose di cui tenere sempre conto circa la guerra che continua a seminare panico e distruzione.

Infatti non c’è solo lo scontro in corso sul tetto dello Skull Dome, ma ci sono molti combattimenti che infiammano ai piani inferiori. E gli appassionati vogliono scoprire cosa succede anche negli altri piani. Infatti dopo più di 18 anni in questo arco narrativo è tornata a combattere in solitaria anche Nico Robin.

Nell’episodio 1022 viene anticipato un ritorno al piano principale della cupola dove i samurai di Wano stanno combattendo contro la gelida piaga della Regina. Nell’ultimo episodio della serie Hyogoro è rimasto influenzato dalla malattia e ha iniziato trasformarsi.

Nell’episodio 1022 quindi i riflettori saranno puntati su di lui. Hyogoro sarà protagonista del suo combattimento finale mentre la malattia prende il sopravvento.

L’episodio 1022 di One Piece si intitola “Nessun rimpianto – Rufy e il Boss, maestro e discepolo“.

IN questo episodio Hyogoro, con un saldo giuramento fatto al suo defunto compagno d’armi, entra in azione.

Cercando di resistere e di mantenere al meglio il suo vecchio corpo esausto, fa una breccia nell’esercito di Kaido.

Il samurai che ha resistito a tanti anni di tumulto, affida la sua amata patria a Cappello di Paglia. E Hyogoro darà tutto se stesso in battaglia prima che la malattia lo porti fuori.

Hyogoro ha dimostrato di essere uno dei personaggi chiave dell’intero arco narrativo di Wano. Il suo incontro con Rufy nella prigione di Kuri ha permesso di fornire a Rufy un indizio importante su come potrebbe spostare il suo Haki per combattere Kaido in condizioni di parità.