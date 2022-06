Dragon Ball Super: Super Hero: Toriyama mostra l’abitazione di Piccolo

Dragon Ball Super: Super Hero è il nuovo lungometraggio della serie che si focalizzerà su Gohan e Piccolo, i quali combatteranno contro i nuovi androidi della rinata Armata del Fiocco Rosso.

Piccolo ha avuto un apprezzamento importante dagli appassionati e infatti lo stesso Akira Toriyama lo definisce il suo personaggio preferito. Furukawa, il doppiatore storico del personaggio, si è detto entusiasta del nuovo ruolo di Piccolo, come mai successo in tanti anni di Dragon Ball.

Apparso per la prima volta come un vecchio Re Demone che stava cercando di prendere il controllo, il Namecciano da allora si è fuso con il suo sé più vecchio, Kami, e ha lavorato per proteggere la Terra grazie all’influenza positiva del figlio di Goku, Gohan.

Piccolo dunque è sicuramente un personaggio all’interno del franchise di Toriyama, a cambiare di più rispetto a molti altri personaggi che sono apparsi nel corso dei decenni.

Oggi riportiamo un aggiornamento curioso legato al Namecciano e a Dragon Ball Super: Super Hero. Questo è stato condiviso dall’insider DBSChronicles direttamente sulla propria pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Toriyama's Illustration of Piccolo's house, and the inside of his house have been officially revealed!#DragonBallSuperSuperHero pic.twitter.com/QLIFYCDzC3 — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) June 23, 2022

Come si vede, si tratta di un’illustrazione di Akira Toriyama della casa di Piccolo. La parte più interessante è il suo interno e come si presenta. Non è molto grande e il dettaglio che salta all’occhio è quello che sembra un trono. Questo è tipicamente namecciano infatti ricorda quello dell’Anziano Saggio durante la saga di Freezer.

Il nuovo film al momento non presenta una data di uscita italiana ma Crunchyroll ha recentemente rilasciato quelle mondiali, dunque si tratta di una questione di tempo.

Di recente abbiamo riportato che il franchise ha confermato che un nuovo progetto anime è in lavorazione. Per quanto riguarda i dettagli, non si sa ancora nulla. Potrebbe trattarsi di un nuovo un nuovo film o anche del ritorno della serie animata.