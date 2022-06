Dragon Ball Super: Super Hero: Crunchyroll rivela le date d’uscita mondiali

Dragon Ball Super: Super Hero è l’evento anime dell’anno che si è fatto attendere molto dal suo annuncio. L’uscita del film era prevista prima dell’11 giugno ma a causa di un attacco hacker la programmazione è stata slittata.

Il secondo film della serie Super riporta in vita l’Armata del Fiocco Rosso, e i guerrieri che sono al centro dei riflettori non sono i soliti Goku e Vegeta, bensì Gohan e Piccolo. Gli altri due Saiyan sono impegnati in un duro allenamento.

Il film ha fatto il suo debutto solo in Giappone ma ora Crunchyroll ha rilasciato una serie di date di uscita al di fuori del paese del Sol levante in diverse parti del mondo.

Crunchyroll ha rivelato nuove date di uscita per Dragon Ball Super: Super Hero. I paesi che accoglieranno il nuovo film sono Messico, Australia, India, Corea del Sud e molti altri destinati a raggiungere il grande schermo.

Di seguito riportiamo una lista dei paesi in cui debutterà Dragon Ball Super: Super Hero e la loro data di uscita:

18 agosto in Australia, Nuova Zelanda, Messico, Brasile, Perù, Cile, Argentina, Colombia, America Centrale, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay;

in Australia, Nuova Zelanda, Messico, Brasile, Perù, Cile, Argentina, Colombia, America Centrale, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay; 19 agosto negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Sud Africa, Zambia, Vietnam;

negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Sud Africa, Zambia, Vietnam; 26 agosto in India, Indonesia;

in India, Indonesia; 30 agosto in Malesia, Brunei;

in Malesia, Brunei; 31 agosto nelle Filippine;

nelle Filippine; 1 settembre a Singapore;

a Singapore; 8 settembre a Taiwan;

a Taiwan; 15 settembre in Corea del Sud;

in Corea del Sud; 29 settembre in Thailandia, Hong Kong, Macao

Presto verranno annunciate ulteriori date di uscita globali per il film. A quanto pare l’unica data a mancare è quella europea! Quindi per tutti gli appassionati italiani che aspettano di guardare il film bisognerà attendere ancora.

Nelle pagine del manga di Dragon Ball Super, Goku e Vegeta stanno attualmente combattendo contro il membro degli Heeters, Gas, dopo aver esplorato i loro passato per saperne di più sul padre di Goku, Bardack.

Vegeta ha sbloccato la nuova trasformazione “Ultra Ego”, e in questo modo ha raggiunto il livello dell’Ultra Istinto di Goku. Ora di fa interessante vedere come Gohan e Piccolo saranno all’altezza dei due Saiyan purosangue nel futuro del franchise.

Tuttavia il fatto che loro due siano i protagonisti del film fa capire che Toriyama ha voluto ridare loro lo stesso spessore di cui godevano durante la serie Z.