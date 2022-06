Dragon Ball Super: Super Hero: il romanzo spiega il simbolo di Piccolo

Il nuovo lungometraggio di Dragon Ball, Dragon Ball Super: Super Hero porta diverse interessanti novità. Tra queste rientra una nuova grande trasformazione di Piccolo.

I fan si sono soffermati su ogni dettaglio della nuova forma di Piccolo. Oggi riportiamo qualche dettaglio in più a riguardo.

Tali dettagli vengono direttamente dal nuovo romanzo di Dragon Ball Super: Super Hero. Il libro fornisce una ripartizione più dettagliata di quale sia il nuovo potere di Piccolo e perché si tratta di un cambiamento così significativo:

“Un cerchio di luce scorre sulla schiena di Piccolo”, si legge nel libro, “e in esso crebbe Ajisa, un albero dipinto di luce, l’albero del suo pianeta natale Namek. Alla fine, l’albero della luce diede vita a foglie di luce e divennero un pennacchio rotondo. È un simbolo di orgoglio della razza namecciana. La caduta di Piccolo si fermò e il suo corpo fu avvolto da una luce arancione.”

Queste parole spiegate sono condivise dall’insider DbsHype sulla sua pagina Twitter e di seguito è possibile darci un’occhiata:

#SuperHeroSpoilers

According to Super Hero Novel, this symbol on Piccolo’s back represents the Pride of the Namekian Race! pic.twitter.com/eAKY1TCxcY

— Hype (@DbsHype) June 14, 2022