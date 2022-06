Dragon Ball Super: Super Hero, una nuova promo celebra il lancio del film

Dragon Ball Super: Super Hero, online una speciale promo in occasione del lancio del film

L’attesa, almeno in terra nipponica, per Dragon Ball Super è finalmente terminata, dato che quest’ultimo è finalmente approdato nelle sale cinematografiche giapponesi con il suo primo lungometraggio dopo quasi 4 anni di fermo, dato che Dragon Ball Super: Broly è uscito in sala nel corso del 2018, poco dopo la conclusione della serie anime.

A tal proposito Toei Animation dopo mesi di silenzi, ha nuovamente rilasciato delle anticipazioni sul film Dragon Ball Super: Super Hero, dedicando delle scene inedite delle battaglie degli Z-Fighters, intenti a contrastare il Red Ribbon.

Essendo una pellicola anime giapponese, ovviamente il popolo nipponico può godersi prima del resto del mondo il film, dato che il lungometraggio uscirà a livello internazionale ad estate inoltrata. L’anime ha chiuso la sua ultima saga qualche tempo fa, e proprio per questo il nuovo progetta era altamente atteso.

Dragon Ball Super: Super Hero porta con se tanti punti importanti per la storia, dato che segna anche il ritorno di Gohan e Piccolo in difesa della Terra, lasciando per una volta Goku e Vegeta fuori dalla questione.

La trama è stata svelata molto tempo fa e tante congetture hanno fatto presagire il ritorno di Cell, che molto probabilmente sarà il villain finale del film. Potete ammirare in calce questo nuovo promo di Dragon Ball Super: Super Hero:

Il nuovo video della durata di 30 secondo non anticipa nulla a livello narrativo, ma mostra al pubblico alcune nuove scene di combattimento con protagonisti Gohan e Piccolo, entrati ormai nel vivo di una battaglia davvero esaustiva, contro lo storico nemico Red Ribbon, una minaccia ancora attiva.

Ovviamente Toei non vuole rilasciare troppo materiale a tal proposito, dato che nel resto del mondo il film non è ancora uscito. Purtroppo però, internet è sempre attivo e di certo non disdegna regalare spoiler gratuiti al pubblico che ancora non ha visto il film, rovinando un’esperienza attesa per troppo tempo.

Questo nuovo lungometraggio da come accennato in questo articolo, è già in programmazione nelle sale giapponesi (e rimarrà lì ancora per molto ndr). L’uscita internazionale è prevista nel corso della stagione estiva, ma una data ufficiale non è stata ancora annunciata.