Dragon Ball Super: Super Hero, il successo incredibile del film al box-office

Il nuovo film anime dedicato all’opera di Akira Toriyama è finalmente tornato dopo una longeva attesa durata più di quattro anni. Gli incassi inerenti al week-end d’apertura per Dragon Ball Super: Super Hero dimostrano che il pubblico era in trepidante attesa per il film.

Toei Animation ha di certo colpito tutto il mondo con l’annuncio di questo nuovo lungometraggio, dato che prodotti nuovi a tema mancavano ormai da tempo.

Super Hero sarà rilasciato nel corso della stagione estiva anche nel resto del mondo ed è veramente ottimo se ricordiamo l’attacco hacker che ha scosso l’uscita del lungometraggio, dato che quest’ultimo doveva uscire in primavera, precisamente nel mese di aprile.

Rammentiamo che l’uscita è slittata di diversi mesi, a causa di un attacco hacker che ha scosso l’intera Toei Animation. Nonostante gli ostacoli Dragon Ball Super: Super Hero è finalmente arrivato nelle sale giapponesi e il successo è stato straordinario.

La pellicola ha già guadagnato 405 milioni di yen (circa poco più di 3 milioni di dollari) nel suo giorno di debutto, coprendo 371 sale nel solo Giappone. Non bisogna confermare che l’inizio è davvero ottimo, specie se consideriamo che siamo solamente all’inizio di questa nuova avventura.

Attualmente il film dedicato all’opera di Toriyama è uscito solamente in terra nipponica, ma successivamente arriverà nel corso della stagione estiva anche nel resto del mondo. Una data ufficiale non è stata ancora fissata, ma senza ombra di dubbio, visto il successo, di certo non è lontana.

La storia, la sceneggiatura e il design dei nuovi personaggi sono targati dal maestro Akira Toriyama e nonostante la quantità di vicende e figure create, riesce ancora a sorprendere, dato che questa volta si è ispirato alle storie contenenti dei supereroi classici. Per questo Gamma 1 e Gamma 2 hanno il mantello.

Una delle cose più consistenti è la presenza di Gohan e Piccolo, che ancora una volta si uniscono per salvare la Terra, da una terribile minaccia. Realizzato con tecniche nuove, il film vuole lanciare una nuova forma per Gohan, rimasto sopito da molto tempo all’interno del franchise, insieme ad un nuovo livello di potenza anche per Piccolo!