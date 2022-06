Dragon Ball Super: Super Hero, un leak svela un momento importante del film

Un filmato della battaglia finale di Dragon Ball Super: Super Hero ha fatto il giro del web e dei social media, rivelando un momento importante del film. Alcuni frame sono presenti tramite web, quindi se non volete anticiparvi nulla, non visitate la pagina Twitter.

Il filmato trapelato svela e conferma la presenza di una nuova versione di Cell, il temibile androide che Gohan aveva originariamente sconfitto in Dragon Ball Z, grazie alla Kamehameha con suo padre.

Il nuovo design del villain è ovviamente diversa da quella originale, e si colora con una tinta ancora più “rossastra” rispetto all’antecedente dove spiccava maggiormente il verde.

Oltre a mostrare il nuovo Cell, che sarà il villain finale del film, la clip mostra anche Gohan, Piccolo, Goten, Trunks, l’Androide 18 e i nuovi guerrieri androidi creati appositamente per il film, Gamma 1 e 2, che si uniscono con i guerrieri Z per combattere il mostro apparentemente fuori controllo.

I fan sui social media hanno soprannominato questa nuova versione del personaggio “Cell Max”.

Incredibilmente gli spoiler del film sono apparsi e condivisi online quasi subito dopo l’uscita di Super Hero in Giappone, l’11 giugno. Mentre per assurdo le immagini di “Final Gohan”, la nuova trasformazione del guerriero, sono state pubblicate su Twitter il 10 giugno, addirittura un giorno prima dell’uscita ufficiale nipponica.

Secondo le anticipazioni Gohan risveglia la nuova forma durante un momento di difficoltà e di furia nella battaglia contro Cell Max e la usa per sconfiggere il nuovo mostruoso villain dopo che tutti i suoi attacchi precedenti non sono riusciti a fare alcun danno rilevante.

Secondo quanto riferito, la nuova forma conferisce a Gohan capelli bianchi e occhi rossi. Anche Piccolo si mostra al pubblico con due nuove trasformazioni: la prima è di color oro, già vista nei trailer precedenti e una nuova forma color arancio, che gli sarebbe stata concessa da Shenron.

Anche se difficile, chiunque non voglia spoiler dovrà stare attento nel corso di questi mesi, dato che in Italia non abbiamo ancora una data ufficiale di uscita nelle sale. Il film sarà distribuito a livello internazionale da Sony Pictures e Crunchyroll, che sta anche producendo un doppiaggio in italiano del film.