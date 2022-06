Dragon Ball Super: una bozza non pubblicata mostra il masochismo di Vegeta

Dragon Ball Super 85: Vegeta è masochista nei nuovi spoiler

L’Arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto continua nelle spettacolari pagine del manga di Dragon Ball Super. Goku e Vegeta sono su un nuovo Pianeta, lasciando le sorti della Terra in mano a Gohan e Piccolo nel nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero.

Dando oggi un nuovo sguardo all’anteprima ufficiale del capitolo 85 del manga di Akira Toriyama e dell’artista Toyotaro, abbiamo l’occasione di vedere un lato davvero masochista del Principe dei Saiyan, data la sua evidenza: Vegeta, nella sua forma Ultra Ego si scatena contro Gas, il membro più forte dell’organizzazione criminale Heeter.

L’ultima volta che abbiamo lasciato i due protagonisti nel capitolo 84 di Super, abbiamo visto i due Saiyan che avevano appreso come il padre di Goku, Bardock, fosse riuscito a sconfiggere Gas in una battaglia faccia a faccia, grazie al suo orgoglio Saiyan.

Con Vegeta che ha utilizzato ancora una volta l’Ultra Ego e Goku che si è affidato all’Ultra Istinto, i due hanno unito le forze, tentando di sconfiggere il guerriero più forte in assoluto nell’universo. Purtroppo non sono riusciti a sferrare il colpo di grazia, e quindi mettere fine alla minaccia.

Ora, sembra che Vegeta sia più pronto che mai ad affrontare nuovamente l’Heeter in uno scontro diretto che potrebbe vedere l’Arco di Granolah giungere finalmente alla conclusione e concedere al Principe dei Saiyan una vittoria importante, sia per il suo personaggio che per sancire la potenza dell’Ultra Ego.

L’Outlet Twitter DBS Hype ha condiviso l’anteprima discussa in questa sede, del prossimo capitolo di Dragon Ball Super, in cui l’Ultra Ego di Vegeta sarà nuovamente messo alla prova, insieme al masochismo di Vegeta, dato che la nuova forma attinge proprio dalle ferite subite:

A proposito delle nuove forme, con l’arrivo di Dragon Ball Super: Super Hero nelle sale cinematografiche nipponiche, il pubblico di internet si è scatenato riguardo gli spoiler, anticipando anche i grandi cambiamenti per i personaggi protagonisti del film, insieme al villain finale.

Le domande dei fan a tal proposito riguarda la canonicità del tutto, chiedendosi come queste nuove forme andranno a pari passo con la timeline principale del franchise.