Dragon Ball Super: Super Hero: Toriyama dice la sua sul film

Dragon Ball Super: Super Hero sta dominando le prime posizioni nella classifica dei film che al momento gli spettatori giapponesi stanno guardando al cinema.

Questo non sorprende vista la lunga attesa per il nuovo lungometraggio. Oggi riportiamo però quelle che sono le parole di Akira Toriyama su Dragon Ball Super: Super Hero.

Il mangaka della serie ha iniziato a lavorare sull’ultimo film di Dragon Ball Super poco dopo che Dragon Ball Super: Broly è uscito nelle sale quattro lunghi anni fa.

Di conseguenza è stato profondamente coinvolto nelle varie fasi della produzione del film. Ma ora che il film è finalmente uscito nelle sale, il mangaka ha potuto guardare con i suoi occhi il progetto finito.

Le parole di Akira Toriyama sono state condivise dall’insider Herms98 direttamente sulla sua pagina Twitter e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Toriyama gives his thoughts after seeing the finished cut of DBS: Super Hero. Turns out, he likes it!…which he admits is exactly what you’d expect him to say. But still, he certainly sounds enthusiastic. https://t.co/OIsDcNkak9 pic.twitter.com/jozWj7xb4A

— Todd Blankenship (@Herms98) June 13, 2022